İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'teklif' açıklamasına yanıt: Tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen...

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 22:03

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 22:03

Muharrem ince:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır."

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz… — Muharrem İNCE (@vekilince) April 5, 2023

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