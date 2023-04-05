İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'teklif' açıklamasına yanıt: Tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen...

Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den, Kılıçdaroğlu'nun yapılan görüşmede teklif yapıldığı ifadelerinin ardından yanıt geldi. Görüşmede deprem bölgesi, sandık güvenliği ve trollleri konuştuklarını ifade eden İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 22:03
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'teklif' açıklamasına yanıt: Tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen...
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Muharrem ince:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır."

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