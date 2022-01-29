Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK mesajı: Başınıza aynısı gelecek

29 Ocak 2022 Cumartesi, 12:46

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla görevden alındı, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dinçer'in görevden alınmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muhalefetteki siyasi partiler ve birçok ekonomist, enflasyon rakamları nedeniyle bir süredir tartışmaların odağına yer alan TÜİK'in verilerinin gerçek dışı olduğunu söylemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuyu görüşmek üzere Aralık 2021'de TÜİK'ten randevu istemişti. Kurum yönetiminden randevu alamayan Kılıçdaroğlu, ertesi sabah kurumu ziyaret edeceğini açıkladı ancak CHP lideri kurumun kapısından içeri alınmadı.

Kılıçdaroğlu, Ankara'daki TÜİK merkezinin önünde yaptığı açıklamada, "Devletin bilgileri ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesi bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Buraya niye geldik?" demişti.



