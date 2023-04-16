Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan ziyaretinin sırrı! Sanılanın aksine...

Yayınlanma: 16.04.2023 - 10:02

Güncelleme: 16.04.2023 - 10:02

YSK'nin açıkladığına göre, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısı toplamda 64 milyon 191 bin 285.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü köşesinde "Seçmen sayılarına ilişkin veriler yurt dışı doğumlu seçmen sayısı açısından da ilginç bir başka veriyi karşımıza çıkardı..." dedi.

Türkiye’de oy kullanacak seçmen sayısı 61 milyon civarında olduğunu aktaran Sarıkaya, "Buna ilave olarak 4 bin 969 sandıkta da 3 milyon 286 bin 786 Türk vatandaşı yurt dışı temsilciliklerde oy kullanacak.Karşımıza çıkan ilginç bir diğer veri de yurt dışında doğan seçmenlerin ülkelere göre dağılımı…" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de yurt dışı doğumlu seçmenlerde Suriyelilerin veya Almanya’da doğanların sayısının daha yüksek olacağını varsayardım" diyen Sarıkaya, "Sonuçları görünce şaşırmamak elde değil; yurt dışı doğumlu en çok seçmen 384 bin ile Bulgaristan doğumlu" dedi.

Yazısının 'Bulgaristan ilk sırada' başlıklı bölümünde Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan ziyaretini değerlendiren Sarıkaya, "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan’daki Türk azınlığı dünkü ziyaretinin gerisinde de bu veri yatıyor…" ifadelerine yer verdi.

Sarıkaya'nın yazısı şöyle devam etti:

"Bu grubu ikinci sırada 209 bin seçmen ile Almanya doğumlular takip ediyor.

Suriye doğumluların sayısı 168 bin civarında; 24 bin Afganistan, 22 bin İran, 16 bin de Irak, 6 bin de Libya doğumlu var ki bunların toplamı 235 bini biraz geçiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri baz alındığında ise Türkiye’de oy kullanacak 18 yaş üstü Suriyeli sayısı 163 bin 44 kişi…

Dolayısıyla sosyal medya odaklı okuduğunuzda sanırsınız ki çok daha yüksek bir sayı söz konusu…

Resmi veriler, yapılan tüm taramalar da gösteriyor ki gibi milyonla ifade edildiği gibi abartılı bir sayı yok…"