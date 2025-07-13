Kira zamlarına isyan etti, 'çözüm belli' dedi: Ekrem İmamoğlu'ndan 'barınma krizi' açıklaması

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, barınma krizi ve kira artışına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, çözüm önerilerinde bulundu.

"HİÇBİR DÖNEM BÖYLESİNE BİR BARINMA KRİZİ YAŞANMADI"

İmamoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, istisnai dönemler hariç hep ekonominin inişli çıkışlı olduğu ve milletimizin hak ettiği refaha ulaşamadığı bir ülke oldu. Hep sorunlarımız vardı. Ancak hiçbir dönemde, böylesine boğucu bir ekonomik çöküşü yaşamadık. Milletimiz hiçbir dönem böylesine bir barınma krizi yaşamadı.

"EV ALMAK ÇOKTAN HAYAL OLDU"

Nedir bu kira zamları Allah aşkına? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 43,23!

Ev almak çoktan hayal oldu, milletimiz kiraya da para yetiştiremiyor. Tüm gelirini kiraya veren insanımıza “en azından başımı sokacak bir yer buldum” psikolojisi ve çilesi yaşatılıyor.

Çözüm bellidir!

Sosyal konutlar, milletimizin en derin ihtiyacı haline gelmiştir. Milletin iradesiyle iktidara geldiğimizde, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde sosyal konut stokunu %1’den %20’ye çıkaracağız.

"MİLLETİMİZ BARINMA HAKKINI SÖKE SÖKE ALACAK!"

Milletimiz sosyal konut kredileri sayesinde ev sahibi olabilecek, isteyenlerse sosyal konut kiralayarak barınma derdini çözebilecek. Hedefimiz açık; konut ihtiyacını yurdumuzun her yanında il bazlı olarak belirleyecek, vatandaşın ihtiyacına göre sosyal konut arzını artıracağız.

Aileler, emekliler, işçiler, öğrenciler artık “başımızı nereye sokacağız” derdinden kurtulacak, milletimiz barınma hakkını söke söke alacak!"