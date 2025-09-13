Kırklareli Valisi'nin 'Erdoğan aşkı' gündem oldu: 'Bizim bir liderimiz var, ben onun atadığı bir valiyim!'

Kırklareli Valisi Uğur Turhan, bu yıl 115’incisi düzenlenen Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia (Pavli) Panayırı’nın açılış törenine katıldı.

Turhan’ın törendeki coşkulu tavırları ve yaptığı konuşma dikkat çekti.

“BİZİM BİR LİDERİMİZ VAR”

Geçen yıl Cumhurbaşkanı kararıyla Kırklareli’ne atanan Turhan, konuşmasında, “Bizim liderimiz var. Liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Onun atadığı bir valiyim. Her birinizi seviyorum; Allah aşkına seviyorum, Muhammed aşkına seviyorum. Sevildiğimi de biliyorum. Çünkü sevgi gösterilmek ister, Mevlana’nın dediği gibi ete kemiğe bürünmek ister; eylemde olmalı, söylemde kalmamalı. O itibarla önce Allah’a sonra bize emanetsiniz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Vali Turhan ayrıca, 1910 yılında II. Abdülhamid’in fermanıyla kurulan panayırın tarihine de değinerek, “Cennet mekân Sultan II. Abdülhamid Han hazretlerinin fermanıyla, hutbesiyle ve ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek imzaladığı muhteşem bir değer burası” dedi.

Söz konusu video, sosyal medyada gündem oldu.

İşte Vali'nin o sözleri...