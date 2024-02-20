Kırşehir’de karanlık eller devrede: Yine seçim dönemi, yine algı operasyonu

Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:26

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:26

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte algı operasyonları kaldığı yerden devam ediyor. Kırşehir’de “Yedinci ok Kırşehir’e ihanet” başlığıyla hazırlanmış isimsiz afişlerin bastırılıp dağıtıldığı görüldü. Afişin içeriğinde ise “Ülkemizin yerel seçimlerine çok az kalmışken, bizler ülkemize sevdalı gençler olarak siz büyüklerimizin gerçekleri bilmesi gerektiğini düşünerek sizlere bütün gerçekleri anlatacağız. Her gün sizlere belediye yönetiminin bizleri mışıl mısıl nasıl uyuttuğuna dair bilgilendirme yapacağız” suçlamaları yer aldı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, “Hazırlanan afişle Kırşehir’de CHP’nin kaybetmesi için çalışıyorlar. Amaçlarına kimse ulaşamayacak. Bu konuda alnımız ak. Ellerinde gerçekten delil oluşturabilecek, bizim belediye başkanımızın veya personelimizin yaptığı yasal olmayan herhangi bir şey varsa direkt savcılığa gidebilirler. Kağıt dağıtmaya gerek yok” dedi.

‘Amaç ortalığı karıştırmak’

Afişin dağıtımını yapan kişilerin ‘trol’ olduğunu vurgulayan Genç, “Dağıtılan kağıtta kimin hedef alındığı belli değil, kim dağıtıyor belli değil. Sadece ortalığı karıştırmaya yönelik bir hareket gibi görünüyor. Belli ki belediye Başkanını ve CHP’yi yıpratmaya çalışıyorlar ama tutmaz. Biz burada farkla kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Önceden de yaptılar

CHP Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada benzer karalama kampanyasının 2007'deki seçim döneminde de yapıldığı anımsatıldı. Açıklamada kimliği belirsiz kişilerce hazırlanan ve kentin sokaklarına asılan afişlerden örnekler verildi. Üzerinde “Oy ver MHP’ye, gitsin CHP’ye; Oy Ver CHP’ye, gitsin MHP’ye” yazılı afişlerin fotoğrafları gösterilen açıklamada, “Söz konusu kâğıt parçasında, hiç de aslı olmadığı halde Kırşehir Belediyesi’nde gizli işler varmış algısı yaratmak için asılsız cümleler yer alıyor. Kırşehir Belediyesi’nde yapılan tüm çalışmalardan devletin haberdar olduğu bir ortamda; mülkiye müfettişlerinin ve Sayıştay’ın raporlarına rağmen bu tür kâğıt parçalarıyla rant elde etmeye çalışan çıkarcılardan belediyemizi her zaman koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Benzer olaylar

Karalama kampanyası, 2023 genel seçim sürecinde yaşanan birtakım benzer olayları akıllara getirdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü lider kadrosundan Murat Karayılan ile yanyana montajlanmış videoları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginde yayınlanmıştı. Erdoğan ise “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var; ama montaj, ama şu, ama bu” diyerek bu görüntüleri savunmuştu. 2023 yılında yapılan bir diğer karalamaya yönelik afiş ise, Kılıçdaroğlu’nun genel seçimlerde uyguladığı kampanyası için kullandığı “Sana Söz!” başlıklı afişine montajlanarak “İktidara gelirsek Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da özerklik ilan edeceğiz” yazısı yazılarak sokaklara ve sosyal medyaya dağıtılmasıydı.



