KKTC'de neler oluyor? Gazeteci Ayşemden Akın için Bakan'dan 'koruma' sözü

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:56

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:56

Ayşendem Akın'ın kaleme aldığı "Halil Falyalı Yaşıyor" yazı dizisinde yer alan çarpıcı ifşaların kaynağı Cemil Önal'ın Hollanda'da öldürülmesinin ardından KKTC siyasetinde deprem yaşanıyor. Cemil Önal'ın öldürülmesinin ardından tehdit edilen gazeteci Ayşemden Akın için KKTC ana muhalefet vekilleri, Polis Müdürlüğünü ve Başbakanlığı göreve çağırdı, "Gazeteciyi koruyun, kara para ve cinayet iddialarını soruşturun" diye seslendi.

HÜKÜMETİN SESSİZLİĞİ ELEŞTİRİLDİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın tarafından kaleme alınan ve Halil Falyalı’nın yasa dışı bahis imparatorluğuna ışık tutan yazı dizisinde yer alan iddiaların derhal ve eksiksiz soruşturulması gerektiğini söyledi. Solyalı, “Polis Genel Müdürlüğü’nü ve Başbakanlığı göreve davet ediyorum. Bu ülke görmezden gelinerek yönetilemez” dedi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise, UBP-DP-YDP hükümetinin sessizliğini sert sözlerle eleştirdi: “Bu ülkede bir gazeteci ölümle tehdit edildi. Herkesin konuştuğu konulara susan bir tek hükümet kaldı. Neden konuşmuyorsunuz? Yazılanlardan mı, yoksa daha yazılmamış olanlardan mı korkuyorsunuz?”

“SOMUT ADIM İSTİYORUZ!”

CTP Genel Sekreteri ve Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, hükümete net çağrıda bulundu, “Gazetecinin can güvenliği tehdit altındaysa bu artık kamu düzeninin sorunudur. Hükümet ne yapıyor? Somut bir güvenlik önlemi alındı mı?” diye sordu.

Maliye Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Özdemir Berova ise “Her KKTC yurttaşının can güvenliğinin korunması hükümetin sorumluluğundadır. Kurumlarımız gereğini yapıyor” diye cevap verdi. Ancak milletvekili Özuslu, bu açıklamayı yetersiz bularak yeniden söz aldı ve “Hala hükümetten ‘Ayşemden Akın’ı koruyacağız’ sözünü duyamadık” dedi. Berova ise yerinden yanıt vererek “Koruyacağız!” dedi.



