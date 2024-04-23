Kocabıyık: Birlikte mücadele etmeliyiz

Yayınlanma: 23.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.04.2024 - 04:00

Ortak bir mücadele programı oluşturmanın amaçlandığı programa, Türkiye’de yaşanan felaketlerin sonucunda mağdur olan birçok yurttaş ile birlikte avukatlar ve çeşitli dernekler katılım gösterdi.



Toplantının açılışını 10 Ekim Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık yaptı. Kocabıyık, konuşmasında adalet arayan herkesin bir olması gerektiğini ve birlikte mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı. Kocabıyık’ın ardından konuşan 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Avukat Mehtap Sakinci, 10 Ekim’de Ankara Garı’nda yaşanan patlamada eşini kaybettiğini anımsatarak “Bu ülkede işlenilen cinayetler, yapılan haksızlıklara bütün olarak baktığımızda adalet aramak için gidebileceğimiz tek yer adalet saraylarıdır. Buralara gittiğimizde gördüğümüz tek şey çaresizlik” dedi.

