Kocabıyık: Birlikte mücadele etmeliyiz
10 Ekim Barış Derneği, önceki gün Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde “Adalet Buluşması” toplantısı düzenledi.
Ortak bir mücadele
programı oluşturmanın amaçlandığı
programa, Türkiye’de yaşanan
felaketlerin sonucunda mağdur olan
birçok yurttaş ile birlikte avukatlar
ve çeşitli dernekler katılım gösterdi.
Toplantının açılışını 10 Ekim Derneği
Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık yaptı.
Kocabıyık, konuşmasında adalet arayan
herkesin bir olması gerektiğini ve
birlikte mücadele etmeleri gerektiğini
vurguladı. Kocabıyık’ın ardından
konuşan 10 Ekim Barış Derneği Başkanı
Avukat Mehtap Sakinci, 10 Ekim’de
Ankara Garı’nda yaşanan patlamada
eşini kaybettiğini anımsatarak “Bu
ülkede işlenilen cinayetler, yapılan
haksızlıklara bütün olarak baktığımızda
adalet aramak için gidebileceğimiz
tek yer adalet saraylarıdır. Buralara
gittiğimizde gördüğümüz tek şey
çaresizlik” dedi.
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