Kongre, engellemelere rağmen yapıldı: Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini bugün gerçekleştirdi.
CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti.
İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin kayyum olarak il başkanlığına atanmıştı.
Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi.
MAHKEME "DURDURUN" DEDİ, YSK "DEVAM" KARARI VERDİ
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun "başlayan kongre durdurulamaz" kararına rağmen İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazarak, İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istedi.
Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin talebinin ardından kongrenin yapılıp yapılmayacağına dair karar için saat 13.30'da toplandı.
YSK Ahmet Yener, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin devam edilmesine karar verildiğini açıkladı.
Divan Başkanı Gökan Zeybek, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurma talebinin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu. Zeybek, kongrenin devam edeceğini belirtti.
ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI
Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde yapılan kongrede tek aday Özgür Çelik oldu.
Seçim, konuşmaların ardından saat 14.15'te başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Delegeler saat 17.00'ye kadar oylarını kullandı.
Sandıklardan çıkan sonuca göre, Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.
Çelik, 414 delegeden 389'unun oyunu aldı. Geçersiz oy sayısı ise 25 oldu.