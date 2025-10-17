Kongreye saatler kala Çağatay Güç CHP İzmir İl Başkanlığı adaylığını açıkladı

CHP İzmir İl Kongresi’ne saatler kala, il başkanlığı için Genel Merkez tarafından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yerine aday gösterileceği belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, resmi olarak adaylığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, bugün İl Başkanlığı’nda ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelirken toplantı bitmeden Güç, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla bugün gerçekleştirilecek il kongresinde başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

“İZMİR İL BAŞKANLIĞI’NA ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM”

Birlik ve beraberlik mesajı veren Güç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102 yıllık onurlu yürüyüşünün mirasına sahip çıkmak, bu mirası geleceğe taşımak için yola çıkıyoruz. Ben, Çağatay Güç, partimizin ilkelerini, halkın umudunu ve örgütümüzün inancını temsil etmek için Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’na adaylığımı açıklıyorum.

19 Mart’ta başlayan haksız ve hukuksuz süreçte asla umudumuzu yitirmedik. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve belediye başkanlarımıza yönelik başlatılan demokrasi darbesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Ev hapsinde tutulan, görev süresi boyunca iktidarın tüm baskılarına karşın örgütümüzü bir arada tutan İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’na ve özgürlüğü kısıtlanan tüm yol arkadaşlarımıza sözümüz var: Her şey çok güzel olacak!

“YENEMEYECEĞİMİZ KARANLIK, KAZANAMAYACAĞIMIZ MÜCADELE YOK”

Artık bu ülkenin onurlu yurttaşlarının elini taşın altına koymaktan kaçınma şansı yoktur. Çünkü bu ülkenin geleceği, adalete, emeğe ve dayanışmaya inanan bizlerin omuzlarındadır. İnanıyorum ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oku ışığında çıktığımız bu yolda, en büyük gücümüz inancımız, kararlılığımız ve birlikteliğimizdir. Biz genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bir araya geldiğimizde yenemeyeceğimiz karanlık, kazanamayacağımız mücadele yoktur!

“BİZ İZMİR’DEN BU FENERİ YAKIYORUZ”

31 Mart 2024 seçimleriyle halkımız umudunu yeniden CHP’ye emanet etti. Genel Başkanımız Özgür Özel’in sözleriyle ‘Artık bu parti, sadece geçmişin değil, geleceğin de partisidir. Halkın iktidarını kuracak parti, Cumhuriyet Halk Partisi’dir.’ İşte bu inançla, biz İzmir’den bu feneri yakıyoruz! Birlikte güçlüyüz, İzmir’le kazanacağız!