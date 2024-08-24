Köylü tarlasına kimlikle giriyor

Yayınlanma: 24.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.08.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay’da yurttaşların çilesi bitmiyor. Altınözü ilçesinin sınırda bulunan Hacıpaşa köyünde, sınırın olması gerekenden daha farklı yerden uygulanması nedeniyle yurttaşlar kendi tarlalarına kimlikle ve sınırla girebiliyor. Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar, “Kendi arazimize girmekte zorluk çekiyoruz. Birçok kişi tek geçim kaynağı olan çiftçiliği bırakmak zorunda kaldı” dedi. Kimlik kontrolü yapan kolluk kuvveti ise sorunun kaymakamlık ile çözülmesi gerektiğini belirtti.

ÇİFTÇİLİĞİ BIRAKTILAR

Geçimini çiftçilik yaparak sürdüren köylünün tel çitler çekilmek suretiyle tapulu arazilerine girişlerinin engellendiği ve kaymakamlıktan alınacak onay belgesiyle arazilerine giriş izni verildiğine dikkat çeken CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise şunları söyledi: “Yurttaş kendi tarlasında yaşadığı sorunlardan ötürü canından bezmiş durumda. Örneğin tarlasına giden bir yurttaş, küçük çocuğu ile kendi arazisine giremiyor, kimlikte henüz fotoğraf olmadığı için. Çocuğunu bırakacak yer bulamıyor. Tarladan toplanan mahsul, kaçakçılık ihtimali nedeniyle çuvallara konup şişleniyor. Ürünler zarar görüyor. Birçok yurttaş üretimi bırakmak zorunda kaldı. Reyhanlı ve Kırıkhan’ın sınır köylerinde yaşanmayan bu sorunları Altınözü’nde birçok sınır köyü yaşıyor. Binlerce dönüm tarla bu durumda. Ya bu alanları kamulaştırın ya da sınırı doğru biçimde güncelleyin. Mağduriyete bir son verin.”