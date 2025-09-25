Erdoğan-Trump görüşmesi başladı... Trump'tan dikkat çeken 'Suriye' yanıtı: 'Bu, Erdoğan'ın başarısı, büyük bir zafer'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kritik görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu.

Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi.

İKİ LİDERDEN İLK AÇIKLAMALAR

Gazetecilerin Oval Ofis'e alınmasının ardından iki lider kısa açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir. Ama ben sürgündeyken bile biz hâlâ dosttuk. Erdoğan dünyada çok saygı duyulan bir insan. Muazzam bir askeri güç inşa etti. Ekipmanlarımızı sıklıkla kullanılıyor. Kendisini konuk etmek büyük bir mutluluk. Öğlen yemeği yiyeceğiz. F-16 almak istiyorlar, F-35 almak istiyorlar, başka şeyler almak istiyorlar. Bu adama çok büyük saygım var. Çok iyi bir ilişkimiz var. Rahip Brunson'ı serbest bıraktı ve 35 yıllığına hapse atılmıştı, bunu durdurması gerekiyordu; onu aradım ve kendisini serbest bıraktı. Bunu asla unutmam. 35 yıllık hapis cezasından kurtardı kendisini. Kendisini burada konuk etmek gerçekten büyük mutluluk" dedi.

Erdoğan da "Bu ziyaretimizi BM Genel Kurulu ile iç içe olunan bir dönemde gerçekleştirdiğimizden dolayı çok mutluyuz. Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse de Halkbank konusundaki aramızdaki ilişkileri etraflıca konuşma fırsatı bulacağız. Heybeliada okuluyla ilgili üzerimize ne düşerse zaten yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Trump ve Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YAPTIRIMLAR KALDIRILACAK MI?

Trump, CAATSA yaptırımlarını ne zaman kaldırmayı düşündüğü sorusu üzerine "Eğer güzel bir toplantı yaparsak her an olabilir" dedi.

ABD Başkanı, Türkiye'ye F-35 satışı konusunda "Türkiye'ye savaş uçaklarından bahsediyoruz, evet. Bu konuda konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Trump, "Ruslar toprak kazanamıyor. Artık durmalarının zamanı geldi diye düşünüyorum. 7 savaş bitirdim, bu da bitmesi gereken savaşlardan" dedi.

DİKKAT ÇEKEN 'SURİYE' YANITI

"Suriye'de olan Erdoğan'ın başarısı" diyen Trump, "Bu Türkiye için büyük bir zafer. Suriye'ye bir fırsat vermeliyiz. Yaptırım kaldırılmasını Erdoğan benden istedi" ifadelerini kullandı.

Rusya konusunda Erdoğan'dan beklentisi sorulan Trump, "Erdoğan tarafsız olmayı seviyor, ben de severim ancak o bu mevzuya dahil olduğu zaman çok farklı sonuçlar alabilecek biri. Dolayısıyla şu anda yapabileceği tek şey Rusya'dan petrol almamak" dedi.

Soruların ardından liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Görüşmede ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması ile Türkiye’ye ait F-35'lerin teslim edilmesi gündemde olacak. Masada aynı zamanda Suriye, Gazze'deki işgal ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

'BOEİNG' AYRINTISI

ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile yapacağı görüşme için yaptığı duyuru açıklamasında "büyük ölçekli Boeing uçak satışı" konusunun ele alınacağını kaydetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu konuyu kamuoyuna aktarmıştı.

Bu görüşme, Erdoğan'ın Beyaz Saray’a 6 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret olacak. Erdoğan, ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray’da ağırlanmamamıştı.