Kulisler hareketli... AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Fakıbaba'nın adresi belli oldu

20 Ekim 2022 Perşembe, 11:35

AKP Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" ifadelerine de yer verdi.

Halk TV'nin haberine göre Fakıbaba, "Çok mutluyum, rahatladım. Artık özgürüm. Dokunulmazlığım yok. Her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum" dedi. Fakıbaba'nın istifa kararının ardından kulisler de hareketlendi.

Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçeceği ve çarşamba günü gerçekleşecek olan grup toplantısında parti rozetini takacağı belirtildi.

İYİ PARTİ'YE KATILIM

Eski AKP Milletvekili Turhan Çömez'in ardından Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu dün, İYİ Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozeti, İYİ Parti'nin grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından takılmıştı. Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, 'İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabah' programında Ankara kulislerinden gelen son bilgileri paylaşmıştı.

İYİ Parti'nin art arda transferler gerekleştirdiğine ve bir yandan kurultay için düğmeye bastığına dikkat çeken Çelik, Zorlu'nun özellikle milliyetçi çevrelerin yakından tanıdığı bir akademisyen olduğunu vurgulamıştı.

"İYİ Parti'nin yakında özellikle Saray'ı rahatsız edecek çok ciddi bir iki daha transfer yapacağı" bilgisini aktaran Çelik şunları kaydetmişti:

"Aynen şu ifadeyi kullandı bana haberi veren İYİ Partili, 'Saray'ı da sarsacak sürpriz isimler, şimdilik isim veremiyoruz. Çok yakında.' Şunu sorduk, 'AKP'de siyaset yapmış isimler mi?'. 'Evet' yanıtını verdiler."