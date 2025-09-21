Kurultay koridorlarında neler konuşuldu? CHP kurmayları: 'Bazı milletvekilleri partimize gelmek istediğini söyledi...'

CHP, “Darbeye, kayyuma hayır” sloganıyla 22. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirdi.

“Hukuki ve siyasi güvence” olarak nitelendirilen kurultayda, Genel Başkanlık, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) seçimi yapılabilmesi için mevcut yönetime yönelik "usuli olarak güvensizlik oylaması" yapıldı.

PM ve YDK seçimlerinin "blok liste" olarak yapılmasına ilişkin önerge de oy çokluğuyla kabul edildi.

Kurultayda tek aday olan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, kullanılan 917 oyun geçerli 835 oyun tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

YENİ KATILIMLAR MI OLACAK?

Halk TV'nin haberine göre; partilerinin 22. Olağanüstü Kurultay'ını takip eden CHP kurmayları bazı milletvekillerinin "Size katılmak istiyoruz, bu yeni yönetimle yol yürümek için" dediğini aktardı.

Yerel seçimler sonrası CHP’ye yönelen katılımlar ile Meclis aritmetiğinin değiştiğine dikkat çeken CHP kurmayları, “Ardı ardına açılan davalar ile gelmek için bekleyen milletvekilleri beklemeye geçti. Zira gelmek isteyenler Özgür Özel liderliğindeki CHP’yi tercih ediyor. Fakat iktidar içeriden bulunan bir avuç işbirlikçi ile parlamentoda güçlenmemizi de engellemek istiyor. Bu davalar bir yandan da Meclis aritmetiğinde Cumhur İttifakı’nı anayasa yapacak noktaya getirmek için kurgulanmış” dedi.

"VEKİLLER 'SİZE KATILMAK İSTİYORUZ' DİYE HABER YOLLADI"

CHP’li bir başka isim ise “Bazı vekiller bize haber göndererek veya doğrudan gelerek ‘Size katılmak istiyoruz, ancak bu yönetim ile yol yürümek için’ diyor. Biz de onları davet ettik, bu davalar düştükten sonra partimize yeni katılımlar olacak” ifadelerini kullandı.

CHP’liler davaların düşmesinin ardından CHP’ye çok sayıda vekilin geleceğini, hatta istifa eden bazı meclis üyeleri ve belediye başkanlarının da CHP’ye katılacağını dile getirdi.