Kurum esprisi yasak getirdi

Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 04:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda: “İmzalanan sözleşmeler kapsamında 7 Mayıs 2024 tarihinde sahnelenen ‘Hayrola Kayrola’ tiyatro oyununda sözleşmenin 5.5. maddesinde yer alan yükümlülükleri ihlal ettiğiniz tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.



Konuyla ilgili konuştuğumuz Zakoğlu, Ferhan Şensoy’un oyunu “Hayrola Karyola” şubat ayından itibaren kapalı gişe oynuyor” diyor ve ekliyor: “Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçilemeyen Murat Kurum ile ilgili bir espri yaptım. Oyunda geçen ‘evim Sarıyer’de yani evim Anadolu Yakası’nda’ diye süren diyologlarda ‘Sen beni Murat Kurum mu zannettin’ dedim. Tabii salon gülmekten yıkıldı, uzun süre alkış aldık. Ama sonra AKP trollerinden biri sosyal medyaya yazıyor. AKP’ye hakaret ettiğimi iddia eden ifadeler kullanılıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bunu delil sayıyor ve sözleşmemizi tek taraflı iptal ediyor. Sezonun başında bir ücret karşılığı AKM’nin tiyatro salonunu kiraladım ve 24 Mayıs’ta burada ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyunum sahnelenecekti. Ama iptal edildi. Aynı oyun bile değil, üstelik iddialar asılsız. Kazanamamış bir belediye başkan adayı için espri yapamayacaksak hiçbir şey yapmayalım o zaman. Bu benim sanatçı kimliğimi zedeleyen bir durum. Ben de hem yürütmeyi durdurma kararı için iptalin iptaline hem de bütün biletleri satılmış olan oyunlarım için seyirciyi ve Biletix ile Biletinial gibi kurumları zor durumda bıraktığından Tüketici Mahkemesi’ne dava için başvuruda bulunacağım.” Ayrıca Zakoğlu, “Hepimiz biliyoruz ki Kurum Küçükçekmece’nin Anadolu Yakası’nda olduğunu söylemiştir” diyor.

EKONOMİK VE POLİTİK

Güncelliğini hiç yitirmeyen, bugünün ekonomik ve politik sorunlarına yine aynı şekilde dokunan “Hayrola Karyola” adlı oyun; evli ve evlenmek üzere olan çiftlerin darboğazda debelenirlen düştükleri komik durumları konu alıyor.





