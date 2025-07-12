Kuşadası'nda tören: TEP'den topluca istifa edip CHP'ye geçtiler

Türkiye Emekliler Partisi Kuşadası İlçe Başkanlığı’ndan (TEP) istifa edip, CHP’ye katılanlar için rozet takma töreni düzenlendi.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü binasında düzenlenen törene CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve yönetimi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Törende, Türkiye Emekliler Partisi önceki dönem Kuşadası İlçe Başkanı Yakup Aksu ve partilerinden topluca istifa ederek CHP’ye geçen diğer TEP’lilere rozetleri takıldı.

"ÜLKEMİZ ÇOK KÖTÜ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Törenin açılış konuşmasını yapan CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, "Ülkemiz çok kötü bir süreçten geçiyor. Silivri’de tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu yanımıza alana ve halkın sandığını önümüze koyana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanlığı’ndan da aramıza katılanlar olacak" dedi.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ise "Bugun aramıza katılan Yakup Aksu ve diğer TEP’li arkadaşlarımıza baba ocağına hoş geldiniz diyorum. Biz hep birlikte bir aileyiz. Türkiye’deki zorlukları demokratik yollardan hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

"CHP AİLESİ İÇERİSİNDE OLMAYA KARAR VERDİK"

Türkiye Emekliler Partisi önceki dönem Kuşadası İlçe Başkanı Yakup Aksu da "CHP’ye katılmayı vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in her zaman yanında olacağız. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti ile çocuklarımız ve torunlarımızın yarınları için biz CHP ailesi içerisinde olmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

"CHP OLARAK İKTİDARA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Türkiye’nin CHP çatısı altında birleşmeye devam ettiğini belirten CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Ülkemizde iktidar nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklara karşı toplumun her kesimi ve tüm muhalefet partileriyle birlikte olup, mücadele edeceğiz. CHP olarak iktidara emin adımlarla yürüyoruz. Yerel seçimlerde Türkiye’yi kırmızıya boyadık. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin yükselişini engellemek için siyasallaşan yargıyı aparatı olarak kullanmayı sürdürüyor. Ama ne yaparsa yapsın iktidarımızı engelleyemeyecek" dedi.