'Mansur Yavaş' açıklaması tepki çekmişti... CHP'li Murat Emir'den MHP'li Yaşar Yıldırım'a tepki: 'Yargı eliyle yaptığınız siyasi operasyonları...'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'birinci şüpheli' olduğu" şeklinde açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'a tepki gösterdi.

"İMAMOĞLU'NU SİZ TUTUKLATTINIZ, MANSUR YAVAŞ'I DA SİZ HEDEF GÖSTERİYORSUNUZ"

Emir, şu açıklamada bulundu:

"Yargıyı kontrol eden sizsiniz. Kumpas dosyalarını açan sizsiniz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'ye gönderen sizsiniz. Şimdi de ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ı mı hedef gösteriyorsunuz? Kendi elinizle kurduğunuz kumpasların sorumluluğunu Genel Başkanımız Özgür Özel'e yıkmaya çalışıp kurnazlık yapacağınızı mı sanıyorsunuz? Yargı eliyle yaptığınız siyasi operasyonları CHP içi hesaplaşma gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nu siz tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da siz hedef gösteriyorsunuz. CHP ise bir ve bütündür ve tüm yol arkadaşlarının arkasındadır! Kendinizi biraz geliştirmeniz gerekiyor, her açıdan."