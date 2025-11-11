Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'yol' yanıtı: 'Yapay zekaya sorun, gerçeği göreceksiniz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Ankara'da Şehircilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada kendisini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan, bugünkü konuşmasında isim vermeden Yavaş'ı hedef alarak "Yöneticisi olduğu belediyeyi arpalık olarak gören zihniyet, şehirlerimizin göz göre göre çürümesine, çökmesine, çoraklaşmasına seyirci kalıyor. 'Ne kadar çok yol yaparsak o kadar sıkışır' diyerek trafik sorununu çözeceğini zannedenlerin elinde metropollerimiz 6-7 yıldır kelimenin tam manasıyla fetret devri yaşıyor" dedi.

Mansur Yavaş ise AKP'li Cumhurbaşkanı'na sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. “Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?” sorusunun yapay zekaya sorulması çağrısında bulunan Yavaş, "Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz!" ifadelerini kullandı.