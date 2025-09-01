Mansur Yavaş'tan yeni adli yıl mesajı: 'Eşit ve adil muamelenin sağlandığı...'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2025-2026 adli yılının açılışı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Yavaş, söz konusu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni adli yılın; hukukun üstünlüğünün tavizsiz şekilde korunduğu, masumiyet karinesinin herkes için geçerli sayıldığı, eşit ve adil muamelenin sağlandığı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Çünkü adalet, sadece mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında nefes gibi gereklidir. Herkes için adil, tarafsız, güven verici ve hukuka olan inancı güçlendiren bir adli yıl diliyorum."