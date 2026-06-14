Mansur Yavaş ve Müsavat Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: 'Beni yaşlı yaptınız'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri'nin düzenlediği ve Ankara’da başlayan “İyilik için Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı”na katıldı.

ESPRİLİ DİYALOG GÜNDEM OLDU

Etkinlik ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, Başkan Yavaş’ı aracına kadar uğurladığı sırada esprili bir sohbet yaşandı.

Kendisine aracına kadar eşlik edilmesinden dolayı mahcubiyetini dile getiren Yavaş, gülümseyerek, "Bizi iyice yaşlı yaptın" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu ise Yavaş'ın sözlerine aynı samimiyetle karşılık vererek, "Onunla ilgisi yok, kıdem abi" yanıtını verdi.

Siyasetin yoğun gündemi arasında yaşanan bu kısa ve samimi anlar, görüşmenin önüne geçerek sosyal medyada da ilgi gördü. İki siyasetçi arasındaki esprili sohbet, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.

İşte o anlar...