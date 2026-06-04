Mardin’de silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Ersoylu mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Çin (42), Şehmuz Çin (53), Mehmet Ali Sarıboğa (30) ve Mehmet Akif Sarıboğa (32) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.