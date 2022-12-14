Meclis Başkanı Şentop, AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'den oluşan heyetle birlikte Katar'a gitti
Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'den oluşan heyet ile birlikte Katar'a gitti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
Şentop ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan Doha'ya hareket etti.
TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde, AKP Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan ve AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan eşlik ediyor.
Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim'in davetine icabetle Katar'a gitti.
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