Meclis'te “süreç” mesaisi sürüyor: Komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” ikinci toplantısı sona erdi. Komisyon toplantısına davetle katılan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yaptı.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak üzere üçüncü toplantısını, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verildi.