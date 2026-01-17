Meclis’te tehdit krizi büyüyor: ‘Parlamentoyu, PKK’nın kampı zannediyorlar’

TBMM Genel Kurulu’nda Karayolları Trafik Kanunu teklifinin görüşmeleri sırasında İYİ Parti ile DEM Parti arasında yükselen tansiyonun yankıları sürüyor. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan’ın İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat’a yönelik “Yaparım, daha fazlasını da yaparım” sözleri, İYİ Parti cephesinde “tehdit” olarak nitelendirildi. İYİ Partililer, yaşananları “Meclis sanki PKK işgali altındaydı” sözleriyle yorumlarken, Meclis’te tarafsızlık ilkesinin ağır biçimde zedelendiğini savundu. Parti kulislerinde, “Meclis tarihinde ilk kez bir parti mensupları terörist bir zihniyet tarafından tehdit edildi” değerlendirmeleri yapıldı.

‘TARAFSIZLIK İLKESİNE AÇIK AYKIRILIK’

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Buldan’ın Meclis Başkanvekilliği görevini üstlendiği günden bu yana tarafsız davranmadığını savundu. Karakaş, “O kürsü, Atatürk’ün oturduğu kürsüdür ve tarafsızlık gerektirir. Bir milletvekilinin kendi partisine yönelik eleştirileri nedeniyle mikrofon kapatma tehdidinde bulunmak açıkça tarafsızlık ilkesine aykırıdır” dedi. Karakaş, bu tutumun emsal oluşturacağı uyarısında bulunarak, “Bugün DEM Parti eleştirildiğinde mikrofon kapatılırsa, yarın iktidar ya da başka bir parti eleştirildiğinde de aynı şey yapılır. Bu, Meclis düzenini bozar” ifadelerini kullandı.

‘MECLİS’İ PKK KAMPI GİBİ GÖRÜYORLAR’

DEM Parti’nin Meclis’teki tutumuna sert sözlerle yüklenen Karakaş, “Parlamentoyu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni PKK’nın kampı zannediyorlar. Hem bu devletten maaş alıp hem de bu zihniyetle hareket etmek bu ülke için ayıptır” dedi. Karakaş, son dönemde yürütülen siyasi süreçlerin bu tutumları cesaretlendirdiğini öne sürerek, “Meclis’i Meclis olarak görmekten vazgeçip propaganda alanına dönüştürdüler” diye konuştu.

‘SORUMLULUK YÜRÜTME VE MECLİS BAŞKANLIĞI’NDA’

Karakaş, hukukun işletilmesi gerektiğini vurgulayarak, sorumluluğun yürütme organı ve Meclis Başkanlığı’nda olduğunu söyledi. “Meclis Başkanının asli görevi, Meclis’in kurallar ve kanunlarla yönetilmesini sağlamaktır. Gerekirse Başkanvekili hakkında uyarı yapılmalı, bu tutum sürerse görev değişikliğine gidilmelidir” dedi. İYİ Parti cephesinde, yaşanan krizin yalnızca bir tartışma değil, Meclis’in işleyişi ve tarafsızlığı açısından ciddi bir kırılma olduğu vurgulanıyor. Parti yetkilileri, konunun takipçisi olacaklarını ve Meclis Başkanlığı’ndan somut adım beklediklerini ifade ediyor.