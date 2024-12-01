Meclis’e Yenidoğan Çetesi için verilen önergelere dikkat çeken yanıtlar: Çeteye karşı sorumluluk alan bulunamadı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:54

Güncelleme: 01.12.2024 - 12:54

Yenidoğan Çetesi soruşturmasının yankıları sürerken, TBMM Başkanlığı’na bakanların ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergelerine de dönüş yapılmaya başladı.

DEM Partili Beritan Güneş Altın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in tehdit edildiğini anımsatarak “Savcının makamında tehdit edilmesi karşısında soruşturmanın güvenliğini sağlayıcı hangi tedbirler alınmıştır?” dedi. Altın ayrıca “Çetenin işlediği suçların kapsamı bakımından genel bir araştırma süreci başlatılmış mıdır? Suç örgütünün gerçekleştirdiği fiiller kapsamında bakanlığınıza kaç ölüm bildirimi yapılmıştır? Halihazırda faaliyet gösteren özel hastanelere bağlı yoğun bakım ünitelerinde benzer hadiseler yaşanmaması adına önlemler alınması gündeminizde olacak mıdır? Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışmaların yapılması konusunda planlama yapılmış mıdır?” sorularını yöneltti.

Bakan Yerlikaya önergeye verdiği yanıtta “Önergelerin bakanlığımız görev ve sorumluluk alanında yer almadığı değerlendirilmiştir” dedi.

YILMAZ DA SORUMLULUK ALMADI

DEVA Partili Elif Esen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede “Mart 2023’te yapılan ilk ihbara rağmen, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün iç soruşturma başlatmadığı, sadece emniyete yüzeysel bir bildirimde-bulunduğu iddia edilmektedir. Bu süreçte hastanelerin denetiminde yaşanan ihmallerin nedeni nedir? Çete faaliyetlerinin daha önceki yıllara uzandığı tespit edilirse dönemin il sağlık müdürü ve şu anki Sağlık Bakanı Sayın Memişoğlu hakkında soruşturma başlatılacak mıdır?” sorularını yöneltti. Yılmaz bu sorulara karşı “Önergede bahsi geçen hususlar Sağlık Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” yanıtını verdi.

‘KOPYALA-YAPIŞTIR’ YANIT

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na ise konuyla ilgili dört farklı milletvekili tarafından önergeler verildi. Bu önergelerde “İlk şikayetin 27 Mart 2023 tarihinde yapılmış olmasına rağmen bahse konu hastaneler neden denetlenmedi? Adı geçen dosyada kaç masum bebek hayatını kaybetmiştir? Mağdur bebeklerin sağlık durumları nedir? Yenidoğan çetesi SGK’yı ne kadar zarara uğratmıştır? İlk olarak suç niteliği taşıyan faaliyetlerini ne zaman gerçekleştirdi? Faaliyetlerinin önlenememesinin sebebi ne? Benzer çetelerin önlenmesi amacıyla bakanlığımz ne gibi kontrol mekanizmaları geliştirmektedir?” gibi sorular yöneltildi. Bu sorulara yanıt vermeyen Memişoğlu, tüm önergelere yaptığı dönüşte sadece ruhsatı iptal edilen hastanelerin isimlerini sıralayarak şunları söyledi:

YARGI SÜRECİ BAŞLATILDI

“Adli yönden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmanın bakanlığımız ilgili birimleri ile koordineli olarak gizlilik kararı doğrultusunda yürütülmesi sonucunda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianamenin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesiyle yargılama süreci başlatılmıştır. Mevzuat uyarınca özel hastaneler, il müdürlüklerince oluşturulan denetim ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenmelerinin yanı sıra şikayet, soruşturma sonucu veya resen yapılan olağandışı denetimler ile denetlenmektedir. Sağlık sistemimizin kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın daha güvenli sağlık hizmeti almasını sağlamak amacıyla çalışmalarımız yürütülmektedir.”