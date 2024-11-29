'Yenidoğan çetesi' sanıklarının mal varlıklarına tedbir konuldu

Türkiye'nin gündemindeki "Yenidoğan çetesi" davasında yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.

'Yenidoğan çetesi' sanıklarının mal varlıklarına tedbir konuldu
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AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:20

Büyükçekmece Başsavcılığınca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, "Yenidoğan çetesi" davasında yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI

Başsavcılığınca, İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.


Etiketler: #Yenidoğan çetesi

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