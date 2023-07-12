TBMM'nin '15 Temmuz' programı belli oldu: Kuran okunacak, dua edilecek

Meclis'te düzenlenecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Meclis bahçesinde bomba düşen alana karanfil bırakılacak, Kuran okunmasının ardından dua edilecek. Meclis'teki programa AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılacak

AA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:03
TBMM'nin '15 Temmuz' programı belli oldu: Kuran okunacak, dua edilecek
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı belli oldu.

TBMM'deki program, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi ve kısa film gösterimiyle başlayacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada bir konuşma yapacak.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde anma töreni düzenlenecek. FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece Meclis bahçesinde bomba düşen alana karanfil bırakılacak, Kuran Kerim okunmasının ardından dua edilecek.

Törende, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılımcılara hitap edecek.

 


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 temmuz Kuran Meclis

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