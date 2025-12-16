‘Mehmet Akif Ersoy’ krizi büyüyor… Cem Küçük’ün iddialarına Furkan Torlak’tan yanıt: ‘Nasıl manipüle edildiğini de biliyorum’

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bununla beraber, Ersoy ile çocukluk arkadaşı olduğu bilinen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, istifa ettiğini duyurmuştu.

CEM K ÜÇÜK'TEN 'FURKAN TORLAK' İDDİALARI

İktidara yakın TGRT Haber'de konuşan Cem Küçük, söz konusu uyuşturucu operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Torlak hakkında da çarpıcı iddialar ortaya atmış ve “Fahrettin Altun giderayak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin başına atamış” demiş ve Torlak’ın da uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söylemişti.

TORLAK'TAN K ÜÇÜK'E YANIT

TGRT ekranlarında Furkan Torlak’ın yazılı açıklamasını aktaran gazeteci Fatih Atik, Torlak’ı yakından tanıdığını belirterek bugüne kadar kendisinin kimseye yönelik bir operasyon yaptığına tanıklık etmediğini söyledi.

Torlak, hakkındaki iddiaları şu ifadelerle yanıtladı:

"Aracım A6 model ve 10 milyon TL değil, yarısı kadar. 2021’de bir önceki evimi satarak şu anki evi aldım. O dönem 3-4 milyon aralığındaydı. Tapu ihtilafı nedeniyle fiyatlar düşüktü.

Uyuşturucu testi için çok önceden gönüllü başvuru yaptım. Makamlara 'verebilirim' dedim. Herhalde yakında da yaparım.”

İstifa kararımda kimse telkinde bulunmadı. Kurumun isminin bu tartışmalara karışmasını istemediğim için sorumluluk hissedip istifa ettim.

'Kütüphane' denilen mekâna, çocukluk arkadaşım espriyle ‘seni kütüphaneye götüreceğiz’ diyerek götürdü. Gürültü nedeniyle girişteki koltukta oturdum, sonra çıktım. O tarihte İletişim Başkanlığı’nda da görevli değildim.

Fuat Uğur hakkında da saygı duyduğum bir büyüğüm olduğunu söyledim. Demleme paylaşımlarına destek vermiş. Ortak dostlar vasıtasıyla bunu öğrendim.

DMM’den Cem’le ilgili yapılan bir açıklamayı kişisel husumete dönüştürüyor. Bu husumeti Ankara’da kimlerden aldığını ve nasıl manipüle edildiğini de biliyorum.”

‘Mehmet Akif Ersoy’ krizi büyüyor…



Cem Küçük’ün iddialarına Furkan Torlak’tan yanıt: ‘Nasıl manipüle edildiğini de biliyorum’https://t.co/kphtDBpJJb pic.twitter.com/z8y7bam9Gy — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 16, 2025

CEM K ÜÇÜK: ÖYLE SAFA YATMASIN, B İZZAT BİLİYORUM

Cem Küçük ise yayında sert ifadelerle Torlak’a yanıt verdi. Küçük, Torlak hakkında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a 'rapor' verildiğini söyledi. Küçük şunları ifade etti:

"Furkan da öyle safa falan yatmasın. En az 3-4 kişiden bizzat biliyorum. Ne yaptığını iyi bilir. Tarla kapatma, Menekşe İnşaat işleri gibi konularda rapor hazırlandı. Külliyeye verildi.

Arabam 10 değil 5 milyon, evim 40 değil 4 milyon gibi açıklamalar kimseyi ikna etmez. 35-40 yaşında bu paraları nasıl kazandı, hepsi elimizde.

O kütüphane denilen yer öyle herkese açık bir yer değil. Özel, pahalı, sosyetik bir mekân. Kapıdan gireceğin bir yer değil. 'Gürültülüydü, çıktım' demesi yalan.

Külliye'ye 'bu arkadaşlarınız nerelerde geziyor' diye de iletildi. Muhtemelen ifadeye çağrılacaktır. Savcılara anlatır artık.”