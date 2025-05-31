Mehmet Mandacı kimdir? Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı neden gözaltına alındı?

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, İBB'ye yapılan 5. dalga operasyonda gözaltına alındı.

1980 yılında Tekirdağ’da doğmuş olup, ilk orta ve lise öğrenimini yine Tekirdağ’da tamamlamıştır. 1999 senesinde Uzman Jandarma Okulu’na girerek,2000 senesinde mezun oldu.





2021 yılında Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünden, 2024 yılında İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu.





2011 yılında Avcılar Belediyesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne atandı. 2019 yılına kadar burada memur ve şef kadrolarında görev aldı.





2019-2021 yılları arasında Beşiktaş Belediyesi Başkanlığında Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yaptı.





2021-2022 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Müdürlüğünde Kurucu Müdür, 2022-2024 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev aldı.





2024 yılı Nisan ayından itibaren Avcılar Belediye Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.



