Mehmet Metiner'den Diyanet'e çok konuşulacak 'Kürtçe Hutbe' çağrısı

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda 8 dilde hutbe veren Diyanet İşleri Başkanlığı’na Kürtçe hutbe de vermesi için çağrıda bulundu.

'TÜRKÇE GİBİ AZİZ DİLİMİZDİR'

Diyanet’in bu eksikliği kısa zamanda gidermesini umduğunu belirten Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin Kürtçe televizyon kanalı var. Diyanet 8 dilde hutbe veriyor. Nedense o diller arasında Kürtçe yok, Umarım Diyanet bu eksikliğini tez elden giderir. Kürtçe tıpkı Türkçe gibi aziz dilimizdir. Bölmez, birleştirir."

METİNER’DEN İKİNCİ PAYLAŞIM

Mehmet Metiner, kısa sürede gündem olan paylaşımına açıklık getirdi.

Metiner, bir sonraki paylaşımına şu notu düştü:

“KÜRTÇE HUTBE

Her sözümüze şerh düşmek gerekiyor anlaşılan. O vakit düşelim.

Kastettiğim Diyanet’in kendi sitesinde farklı dillerde yayınladığı hutbelerin Kürtçe de yayınlanmasıdır. Bazı yerleşim birimlerimizde Kürtçe konuşulur. Herkes birbiriyle Kürtçe konuşur. O yerleşim birimlerimizde hutbenin Kürtçe okunması, asırlık kardeşliğimizi ebediyete taşıyacak bir anlayışın sembolü niteliğinde olur.

Aidiyet ve sadakat duygusunu pekiştirir. Hutbenin Diyanet’in sitesinde Kürtçe olarak yayınlanması ve bazı yerleşim birimlerimizde okutulması ne İslami akidemize aykırıdır ne de bölücülüktür. Bu ülkenin bütün dilleri için geçerlidir bu dediğim. Bu ülkenin bütün dilleri kardeştir ve azizdir.”

KÜRTÇE HUTBE



Her sözümüze şerh düşmek gerekiyor anlaşılan.



O vakit düşelim.



Kastettiğim Diyanet’in kendi sitesinde farklı dillerde yayınladığı hutbelerin Kürtçe de yayınlanmasıdır.



Bazı yerleşim birimlerimizde Kürtçe konuşulur. Herkes birbiriyle Kürtçe konuşur.

O yerleşim… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) August 16, 2025

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca dillerinde cuma hutbeleri bulunuyor.

Dil seçenekleri arasında Kürtçenin yer almaması sosyal medyada bazı kişilerce eleştirilere neden oldu. Metiner de bu eleştiriler üzerine bakanlığa seslendi.