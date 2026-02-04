Mehmet Şimşek'ten ikinci RT: Yine 'saç ekimi' şakası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yeniden gönderim yaptı. Havayolu şirketi Ryaniar tarafından 3 Şubat'ta yapılan bir 'saç ekimi' şakası Şimşek'in hesabından yeniden gönderildi.

Söz konusu paylaşımda, ünlü sanatçı Justin Bieber’in fotoğrafıyla “Kötü yapılmış bir saç ekimini kilometrelerce uzaktan bile anlayabilirim” ifadeleri kullanılırken, Ryaniar’ın gönderisinde ‘Türkiye’ye gitmeliydi’ notu paylaşıldı.

Havayolu şirketi Ryaniar tarafından yapılan paylaşım Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in resmi sosyal medya hesabından yeniden paylaşıldı.

Şimşek daha önce Shakespeare'in saç ektirdiği bir fotoğrafın yer aldığı ve “Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra William Shakespeare (1610)” notunun düşüldüğü bir şakayı da paylaşmıştı.