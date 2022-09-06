Mehmet Tezkan seçim tarihi için tahminini açıkladı

06 Eylül 2022 Salı, 09:16

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bugünkü köşe yazısında, iktidarın ekonomiye ve seçime dair planlarına ilişkin tahminlerini kaleme aldı.

"Siz siz olun bu iktidarın ekonomi alanında yaptığı hiçbir tahmine güvenmeyin. Hazırladıkları hiçbir programa inanmayın. Çizdikleri yol haritasına uymayın. Söyledikleri bir kulağınızdan girsin öteki kulağınızdan çıksın, hafızanızda zerre kadar yer işgal etmesin. Çünkü doğruyu söylemiyorlar…" ifadelerini kullanan Tezkan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yaptıkları yanlışın üzerini örtmek için insanları aldatma üzerine düzen kurdular sonuna kadar gidecekler. Hükümet yani Erdoğan faizi indirerek enflasyonu aşağıya çekmeye çalıştı. Teorisi elinde patladı. Enflasyon 23 yılın zirvesini gördü. Şimdi de herhalde zam üzerine zam yaparak, dolar ve Euro’yu tırmandırarak enflasyonu indirmeye çalışıyorlar. Deney tahtasıyız ya… Yüzde 80’lek enflasyona 18 lirayı aşan dolara bakarak daha kötüsü olmaz demeyin. Beterin beteri var. Aslında kendileri de girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu biliyorlar ama erkekliğe laf söyletmemek diye bir tabir vardır ya… Burnundan kıl aldırmamak da denebilir…

Planlarını söyleyeyim. Gerçi defalarca anlattım ama yine de iki satırla hatırlatmakta fayda var. Geçen yıl aralık ayında enflasyon infilak etmişti. Aylık fiyat artışı yüzde 13,58 idi. Ocak’ta yüzde 11,1… Bu yıl aynı oranlar olmayacağına göre enflasyon geçen yılın aynı ayına göre haliyle düşecek…

İşte gördünüz mü enflasyonu dizginledik, inmeye başladı, üstelik bunu da faizi indirerek, üretimi artırarak yaptık nutku atacaklar. Böbürlenecekler… Ocak ayında asgari ücrete, emekli ve memur aylıklarına okkalı zam yapacaklar. Gördünüz mü vatandaşı enflasyona ezdirmedik diyecekler…

Sonra… Sonra Ramazan Bayramı’nı müteakip doğru seçime. Plan bu…Bunlar hesap kitap bilmiyor. Bunlar ekonominin E’sinden anlamıyor. Bildikler bir şey var, halkı kandırmak göz boyamak. Süslü lakırdılar etmek. İnanmayın"