Memleket Partisi'nde bir istifa daha: 'AKP'nin peşine takılmasını kabul etmiyorum'
Memleket Partisi Siirt İl Başkanı Siracettin İnci, partisine tepki göstererek, görevinden istifa etti.
Memleket Partisi'nde Batman'da yaşanan istifaların ardından Siirt'te de İl Başkanı istifa ettiğini duyurdu. Memleket Partisi Siirt İl Başkanı Siracettin İnci, partisine, "AKP'nin peşine takılmasını kabul etmiyorum" eleştirileri getirerek istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran İnci, şu mesajı paylaştı:
"Memleket Partisi'nin, Türkiye topraklarına yabancı asker konuşlandırıldığı tezkereye 'evet' denmesi ve AKP'nin peşine takılmasını kabul etmiyorum, askerlerimizin Suriye'de ölmesini istemiyoruz. Memleket Partisi Siirt İl Başkanlığı'ndan istifa etmiş bulunmaktayım."
BİR İSTİFA DAHA YAŞANMIŞTI
Memleket Partisi Batman İl Başkanı Adnan Yaşar, partisinin tezkere kararına tepki olarak istifa ettiğini açıklamıştı. Yaşar istifa açıklamsında, "Memleket Partisinin Türkiye topraklarına yabancı asker konuşlandırdığı tezkereye evet demesi ve AKP’nin peşine takılmasını kabul etmiyor, askerlerimizin Suriye’de ölmesini istemiyoruz. Bu vesileyle AKP zihniyeti ile yıllarca mücadele eden biri olarak, Memleket Partisi Batman İl başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullanmıştı.
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