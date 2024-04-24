Memur-Sen’den Atatürksüz mesaj

Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.04.2024 - 04:00

En fazla üyeli memur konfederasyonu olduğu için “yetkili konfederasyon” sıfatını taşıyan, toplusözleşme masasında itiraz ve imza yetkisini elinde bulunduran Memur-Sen, milli bayramlarda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını kullanmamayı alışkanlık haline getirdi. Ne MemurSen’in mesajında ne de Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın mesajında Atatürk adı yer almadı. Memur-Sen’in mesajında, “Kanlarıyla suladıkları bu aziz vatanı bize emanet eden şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz” denildi.