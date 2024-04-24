Memur-Sen’den Atatürksüz mesaj
Memur-Sen, ulusal egemenliğin anlamını bulduğu TBMM’nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayımladığı mesajda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adını kullanmadı.
En fazla üyeli memur konfederasyonu olduğu için “yetkili konfederasyon” sıfatını taşıyan, toplusözleşme masasında itiraz ve imza yetkisini elinde bulunduran Memur-Sen, milli bayramlarda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını kullanmamayı alışkanlık haline getirdi. Ne MemurSen’in mesajında ne de Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın mesajında Atatürk adı yer almadı. Memur-Sen’in mesajında, “Kanlarıyla suladıkları bu aziz vatanı bize emanet eden şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz” denildi.
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