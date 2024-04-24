Memur-Sen’den Atatürksüz mesaj

Memur-Sen, ulusal egemenliğin anlamını bulduğu TBMM’nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayımladığı mesajda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adını kullanmadı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00
Memur-Sen’den Atatürksüz mesaj
Abone Ol google-news

En fazla üyeli memur konfederasyonu olduğu için “yetkili konfederasyon” sıfatını taşıyan, toplusözleşme masasında itiraz ve imza yetkisini elinde bulunduran Memur-Sen, milli bayramlarda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını kullanmamayı alışkanlık haline getirdi. Ne MemurSen’in mesajında ne de Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın mesajında Atatürk adı yer almadı. Memur-Sen’in mesajında, “Kanlarıyla suladıkları bu aziz vatanı bize emanet eden şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz” denildi. 


Atatürk haberleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haberleri Memur-Sen haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahçeli neden özel oturuma katılmadı? MHP kulisleri: 'Kurtulmuş’a Atalay ve 21 Anayasası tepkisi'

Bahçeli neden özel oturuma katılmadı? MHP kulisleri: 'Kurtulmuş’a Atalay ve 21 Anayasası tepkisi'
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu
Sosyal medya Müge Anlı'daki olayı konuşuyor... Umut Yetik'in iddiaları gündem oldu: 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Sosyal medya Müge Anlı'daki olayı konuşuyor... Umut Yetik'in iddiaları gündem oldu: 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı

Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı
Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti

Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu
Devlet erkanı Anıtkabir'de! 23 Nisan töreninde tek genel başkan…

Devlet erkanı Anıtkabir'de! 23 Nisan töreninde tek genel başkan…
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!