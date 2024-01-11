Meral Akşener'den 'Jeffrey Epstein davası' açıklaması: 99 depremini hatırlattı...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’da yaptığı konuşmada Epstein Davasına değinerek 1999 depreminde çocukları kaçırılmasını engellediklerini ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugünkü durağı Adana oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Ayyüce Türkeş Taş’ı açıklayan Meral Akşener, daha sonra teşkilat buluşmasına katıldı.
Akşener’in teşkilat buluşmasında yaptığı bir konuşma oldukça dikkat çekti.
Çocukların
kaçırılmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Akşener, iktidarın
dediklerini umursamadıklarını ifade etti.
“KOCAELİ’DE ÇALIŞTIK”
Akşener, "1999 depreminde Kocaeli özelinde tüm siyasi partiler beraber
çalıştık, çocukların kaçırılmasını engelledik. Deprem bölgesini beraber gezdik,
bunları anlattım. Hiç üzerinde durulmadı. Şimdi ABD’ye seks kölesi olarak
kaçırılan çocuklarımız konuşuluyor” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
ABD’de cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in davası, dünyanın gündeminde.
Yıllar sonra kamuoyuna açıklanan dosyalarda akıllara gelmeyecek ünlü isimler çıktı; Prens Andrew, Bill Clinton, Donald Trump, Stephen Hawking. Epstein davasında Türkiye’ye ilişkin kan donduran bir itiraf geldi.
1999 depremi sonrası Türkiye’ye gelip dünya ajanslarına fotoğraflar veren Clinton’ın ABD’ye dönüşünün ardından deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu iddia edilmişti.
Epstein’in özel pilotu Nadya Marçinko şoke eden itiraflarda bulundu. Marçinko sorgusunda, Epstein’ın Türkiye’den kız çocuklarını kaçırttığını ve onları ABD’ye getirdiğini söyledi. Çocukların pedofili ağına dahil edildiğini dile getirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- CHP 240 adayını açıklandı!
- Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- Kartalları sırtında taşıyan Nazlı
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- 152 yıllık Alman devi de Türkiye'den çekildi
- 'Adrese teslim ilan'da yeni boyut