Meral Akşener'den 'Jeffrey Epstein davası' açıklaması: 99 depremini hatırlattı...

Yayınlanma: 11.01.2024 - 18:40

Güncelleme: 11.01.2024 - 18:41

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugünkü durağı Adana oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Ayyüce Türkeş Taş’ı açıklayan Meral Akşener, daha sonra teşkilat buluşmasına katıldı.

Akşener’in teşkilat buluşmasında yaptığı bir konuşma oldukça dikkat çekti.

Çocukların kaçırılmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Akşener, iktidarın dediklerini umursamadıklarını ifade etti.

“KOCAELİ’DE ÇALIŞTIK”

Akşener, "1999 depreminde Kocaeli özelinde tüm siyasi partiler beraber çalıştık, çocukların kaçırılmasını engelledik. Deprem bölgesini beraber gezdik, bunları anlattım. Hiç üzerinde durulmadı. Şimdi ABD’ye seks kölesi olarak kaçırılan çocuklarımız konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD’de cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in davası, dünyanın gündeminde.

Yıllar sonra kamuoyuna açıklanan dosyalarda akıllara gelmeyecek ünlü isimler çıktı; Prens Andrew, Bill Clinton, Donald Trump, Stephen Hawking. Epstein davasında Türkiye’ye ilişkin kan donduran bir itiraf geldi.

1999 depremi sonrası Türkiye’ye gelip dünya ajanslarına fotoğraflar veren Clinton’ın ABD’ye dönüşünün ardından deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu iddia edilmişti.

Epstein’in özel pilotu Nadya Marçinko şoke eden itiraflarda bulundu. Marçinko sorgusunda, Epstein’ın Türkiye’den kız çocuklarını kaçırttığını ve onları ABD’ye getirdiğini söyledi. Çocukların pedofili ağına dahil edildiğini dile getirdi.