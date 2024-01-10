İYİ Parti, Akşener'in 'Oylar düşerse giderim' dediği iddialarını yalanladı: 'Başarısızlık benim'
İYİ Parti, Meral Akşener’in Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında 31 Mart’taki yerel seçimlerde partisinin oy oranının 14 Mayıs’a göre düşmesi halinde görevini bırakacağını söylediğine ilişkin iddiaları yalanladı.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada genel başkan Meral Akşener’in “Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim” şeklinde ifade kullanmadığı belirtildi.
Açıklamada “Bu iddialar manipülasyon aracı” denildi.
Ancak söz konusu toplantıya katılan GİK üyeleri, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’nun gündeme getirdiği iddiaların doğru olduğunu savundu.
Gazetemizin ulaştığı GİK üyeleri, Akşener’in “Başarılı olacağımıza inanıyorum. Başarılı olursak sizin, başarısız olursak benim. Sorumluluğu ben alıyorum” ifadelerini kullandığını savundu.
Öte yandan İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul için “güçlü” aday arayışı sürüyor.
Parti yönetimi, Ankara ve İstanbul’da milletvekillerinin aday gösterilmesine mesafeli yaklaşıyor. İstanbul Belediye başkan adaylığı için son çarenin teşkilat başkanı Buğra Kavuncu olduğu iddia ediliyor.
Her iki ilin belediye başkan adaylığı için adı geçen isimlerin de adaylığa “sıcak” bakmadığı öne sürülüyor.
Parti yönetiminin de
“Aday bulamayıp, milletvekillerini
aday gösterdiler” eleştirilerine neden
olmamak için milletvekillerinin
aday gösterilmesini istemediği
kaydediliyor. Parti,
ocak ayında adayları
netleştirmeyi
planlıyor.
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