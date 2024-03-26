Meral Danış Beştaş: ‘Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan’

Yayınlanma: 26.03.2024 - 00:11

Güncelleme: 26.03.2024 - 00:19

Bugün sosyal medyada CHP ile DEM Parti arasında İstanbul üzerine protokol yapıldığı iddia edilen bir metin yayımlandı. 19 Şubat 2024 tarihinde imzalandığı iddia edilen metinde 22 madde bulunuyor. Maddelere göre “DEM Parti’nin İstanbul aday çıkaracağı” ve “DEM Parti İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni’nin seçim kampanyasında pasif olacağı” öne sürüldü.

Söz konusu metinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DEM Parti İstanbul Eş Başkanları Murat Kalmaz ve Gonca Yangöz’ün imzaları taklit edildi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ, METNİ YALANLADI

Meral Danış Beştaş, X (Twitter) hesabında açıklama yaparak söz konusu metni yalanladı. Danış Beştaş, “Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan. İmza bile taklit edilememiş. Bu sahtekarlığı yapanların bir an önce ortaya çıkarılması lazım… Sahtekarların, yalancıların peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÇELİK: KESİNLİKLE YALAN

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, söz konusu iddialar hakkında "Kesinlikle yalandır imzalar taklit edilmişti. İmzaları becerememişleri bile" dedi.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI DA YALANLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da gazeteci Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada metnin yalan olduğu belirtti.