MHP’de tasfiye dalgası Ülkü Ocakları’na sıçradı: Değişim Kütahya’dan başladı

MHP’de İstanbul il teşkilatının 39 ilçe teşkilatıyla birlikte feshedilmesiyle başlayan süreçte, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sırasıyla İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl ve Gaziantep il başkanlıklarının feshi açıklanmıştı. Parti kulislerinde fesihler, “Yönter’e yakın kadroların tasfiyesi” olarak değerlendiriliyor.

İl teşkilatlarındaki değişime karşın söz konusu illerdeki Ülkü Ocakları’nda uzun süre herhangi bir adım atılmamıştı. Ancak bu illerde görev yapan ocak başkanlarının, görevden alınan il başkanlarıyla birlikte çalıştığı ve aynı yapı içinde yer aldığı değerlendirmesiyle sürecin ocaklara da yansıtıldığı belirtiliyor.

KÜTAHYA’DA GÖREV DEĞİŞİMİ

Bu kapsamda ilk adım Kütahya’da atıldı. Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni görevini Veli Özdemir’e devretti. 2021 yılında göreve getirildiğini ve yaklaşık 4,5 yıldır bu görevi yürüttüğünü belirten Bükni, açıklamasında Ülkü Ocakları ile ortaokul yıllarında tanıştığını ve teşkilatın farklı kademelerinde görev aldıktan sonra il başkanlığına yükseldiğini ifade etti.

Bükni, “Cenab-ı Allah’ın rızasını gözeterek, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ve ülkücü şehitlerin emaneti olan kutlu sancağı daha yukarıya taşımak için mücadele ettik” dedi. Yapılan çalışmaların bir ekip işi olduğunu kaydeden Bükni, başarıda teşkilat mensuplarının payı olduğunu, eksikliklerin ise kendisine ait olduğunu belirtti. Bükni, desteklerinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım başta olmak üzere tüm teşkilat yöneticilerine teşekkür etti. Yeni il başkanı Veli Özdemir’e başarı dileklerini ileten Bükni, teşkilatın emrinde olmaya devam edeceğini ifade etti.

GÖZLER DİĞER İLLERE ÇEVRİLDİ

Kütahya’daki değişimin ardından parti kulislerinde, benzer adımların diğer illerdeki Ülkü Ocakları’nda da atılabileceği konuşuluyor. İl teşkilatlarındaki tasfiye sürecinin ocaklara da yansımasıyla birlikte MHP’deki yeniden yapılanmanın daha geniş bir alana yayılacağı değerlendiriliyor.