MHP, DEM Parti ile aynı dili kullandı: ‘Önceliğimiz Terörsüz Türkiye’ süreci’

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Meclis’te parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, görevinden istifa eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’e ilişkin iddiaların sorulması üzerine “Bu ilk defa olan bir olay değil. Sadece MHP’de olan bir şey de değil. Bir genel başkan yardımcısı gider, bir başkası gelir. Sayın Yönter de akademik kariyerine devam edebilmek adına bir müsaade istemişti. Sayın Genel Başkan da bunu uygun gördü. Bunu çok abartacak bir durum söz konusu değil. Genel başkan yardımcılığı ilelebet devam edecek bir görev değil. Bizim için asıl olan Sayın Genel Başkanımızın liderliğidir. Onun takdirleriyle genel başkan yardımcılarımız ve MYK üyelerimiz zaman zaman değişir. Bu görev değişimi çok sıradan bir iştir. Arkadaşlarımız kendi talepleriyle başka işlerine yönelebilir. Bunu sıra dışı bir olay gibi göstermeye gerek yok” yanıtını verdi.

‘YANLIŞ BİR ADIM DENGELERİ BOZABİLİR’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların ardından iktidara “ara seçim” çağrısı yapması ve CHP’den 22 milletvekilinin istifasına ilişkin tartışmalar gündeme gelmişti. AKP’den konuya ilişkin “Erken seçim söz konusu değil” derken, DEM Parti’den de “öncelikli gündemin seçim değil açılım süreci olduğuna” ilişkin açıklama yapılmıştı. Kılıç da konuya ilişkin “Bu konuda elbette söyleyecek sözümüz var ama şu anda çok fazla yorum yapmak istemiyoruz. Özgür Bey’in 22 milletvekilini ikna edip istifa ettirebilmesi tartışılıyor ama CHP’nin şu anda çok daha farklı sorunları var. Onlarla uğraşıyorlar. Sayın Genel Başkanımız zaman zaman Özgür Bey’e bu konularda yol da gösteriyor, nasihat de ediyor. ‘Artık toparlanın’ diyor” dedi. Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de güçlü bir muhalefet olmasını istiyoruz. Demokrasinin gelişmesi açısından bu önemli. Ancak bu senaryoyu çok mümkün görmüyoruz. Ayrıca istifaların Meclis tarafından kabul edilmesi gerekir. Şu anda bunları konuşmak çok erken. MHP olarak hiçbir zaman düşünmeden hareket etmeyiz. Ülkemiz çok değerli, vatandaşımız çok değerli. Yanlış adım atmak istemiyoruz. İstikrarlı gitmek istiyoruz. Bölgemizin durumu ortada. Yanlış bir adım içerideki dengeleri bozabilir ve felakete yol açabilir.”

‘BİR AN ÖNCE SONUÇ ALINMASINI İSTİYORUZ’

Açılım sürecine ilişkin de konuşan Kılıç, “‘Terörsüz Türkiye’ meselesi bizim birinci gündemimizdir. Bu konuda gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanımız sürecin hızlandırılması için ciddi adımlar atıyor. Bizim önceliğimiz seçim değil. Bu süreçle ilgili olarak çeşitli görüşmeler yapılıyor. DEM Parti ile görüşmeler oldu. Meclis Başkanvekili geldi, görüşmeler yapıldı. Numan Bey ile görüşüldü. DEM ile tekrar görüşmeler oldu. Bizde de hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız bu konuda görevlendirildi. Sayın Genel Başkanımız uzun zamandır bu sürecin hızlandırılması gerektiğini hem grup toplantılarında hem yazılı açıklamalarında ifade ediyor. Görüşmeler hem basına açık hem de kulislerde devam ediyor. Bir an önce sonuç alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER, SÜREÇLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİYOR’

“MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘süreç hızlansın’ çıkışlarına karşın iktidar fren yaptığına” ilişkin tartışmalara değinen Kılıç, “Onlar da itidalli davranmaya çalışıyor. Bunların hepsi aşılır. Türkiye büyük bir devlettir. Tarihe baktığımızda da, bugün de bölgemizin ve dünyanın en büyük devletlerinden biridir. İran-Amerika savaşına bakın. İran da büyük bir devlet. Dünyaya kafa tutuyor. ‘İki günde biter’ denilen savaş aylarca sürdü. Bu yüzden süreçleri hafife almamak gerekir. Biz günlük siyasetle hareket edemeyiz. Bir cümle kurarken bile defalarca düşünürüz” açıklamasında bulundu. Kılıç, “Kesin tarihler vermek her zaman mümkün değil. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Savaşın bu kadar uzayacağını kim tahmin edebilirdi? Bizi bu işlerin içine çekmesinler, biz bunun için uğraşıyoruz. Ortadoğu’daki gelişmeler, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci birlikte değerlendiriliyor. Gündemden düşmüş değil” dedi.

‘KANUN ÇIKARMAK KOLAY DEĞİL’

Bahçeli’nin tüm partilere birlikte hareket etme çağrısı yaptığını anımsatan Kılıç, “‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde önemli bir aşama kaydedildi. Bir parti dışında geniş bir uzlaşma oluştuğu değerlendiriliyor. Bu süreci hızlandırabilirsek ülke için faydalı olacak. Yasal düzenlemeler bekleniyor. Ancak kanun çıkarmak kolay değil. Hazırlık yapılıyor, komisyona gönderiliyor. Sonuç ne olacak, bakılacak. Şu anda olumsuz bir tablo görünmüyor. Genel olarak süreç zor ama ilerliyor. Tarafların süreci devam ettirme iradesi var. Biz de sürecin hızlanması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.