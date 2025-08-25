MHP’den 'milliyetçi slogan atılmayacak' kuralına yalanlama: ‘Genelgede öyle bir ifade yoktur’

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, yaptığı açıklamada, "Ortada kasıtlı bir çarpıtma var. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. E. Semih Yalçın hocamızın teşkilatlarımıza gönderdiği genelgede ‘milliyetçi slogan atılmayacak’ diye bir ifade yoktur. Malazgirt Zaferi’nin ruhuna uygun, siyasetten uzak ve milletimizi birleştiren bir kutlama yapılması gerektiği vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Malazgirt kutlamalarında "Ülkücü sloganlar atılmayacak" haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kılıç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ortada kasıtlı bir çarpıtma var. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. E. Semih Yalçın hocamızın teşkilatlarımıza gönderdiği genelgede ‘milliyetçi slogan atılmayacak’ diye bir ifade yoktur. Malazgirt Zaferi’nin ruhuna uygun, siyasetten uzak ve milletimizi birleştiren bir kutlama yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

"MİLLETİMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ YÜCELTECEK BİR DURUŞUN ORTAYA KONULMASI İSTENMİŞTİR."

Genelgenin özünde, bu büyük zaferin hatırasına gölge düşürmeden, devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini yüceltecek bir duruşun ortaya konulması istenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in, Malazgirt’ten günümüze uzanan kutlu yürüyüşte milliyetçilikten, vatan ve millet sevdasından geri adım atması asla söz konusu değildir. Aksine, partimizin varlık sebebi, milli ve manevi değerlerimizi en güçlü şekilde savunmaktır.

"BİLGİ KİRLİLİĞİNE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Kamuoyuna yanlış bilgi vermeyi amaçlayan, maksatlı ve çarpıtma haberlerin hiçbir kıymeti yoktur. Aziz milletimiz bilmelidir ki, Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Malazgirt ruhunun, Türk’ün zafer iradesinin ve milli birliğimizin yılmaz savunucusudur. Bilgi kirliliğine itibar etmeyiniz!"