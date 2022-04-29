MHP Gezi'de: Bahçeli’nin talimatıyla gitmişler
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Gezi eylemleri sırasında dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ile aralarında geçen diyalogu anlattı.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili, MHP saflarında olduğu 2013 yılında, Gezi eylemleri sırasında dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ile aralarında geçen bir diyaloğu paylaştı.
Türkkan, Güler ile aralarında Meclis'te geçtiğini belirttiği diyaloğu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla şöyle anlattı:
"Gezi Parkında ağaçların kesilmesine karşı gelen gençlerin protestoları başladığında, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’e rastladım muhalefet kulisinde.
"Bu gençlerin bu öfkelerini dindirmek gerek, yoksa protestoların büyüyeceğini görüyorum” dedim.
“Bunun da yolu belli ve çok kolay; gidecek Taksim’e Başbakan Erdoğan, gençlerin kurduğu çadırlardan birine oturup onlarla çay içecek ve bu ağaçlar kesilmeyecek, deyip onları kucaklayacak” dedim"
Lütfü Türkkan, Muammer Güler'in bunun üzerine “doğru diyorsun ama Başbakan gitmez, söylemek de kolay değil” diye cevap verdiğini belirtti.
"İSTİFAYA DAVET ETTİK"
Türkkan, paylaşımlarında,"Sayın Bahçeli’nin görevlendirmesi ile, şimdi TBMM Başkan Vekili olan Celal Adan, Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Ali Torlak ve ben 1 Haziran 2013’de Taksim Meydanı’nda biber gazının genizleri yakan havasını soluyarak bir bildiri okuduk ve Hükümeti istifaya davet ettik" dedi.
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