MHP içerisinde 'iftar' krizi: 'Teröristle aynı masaya oturuyorsan sen de teröristsin'

22 Nisan 2022 Cuma, 10:39

Geçen haftalarda MHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Mevlüde Yalçıner, CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun'u eşinin ölümü nedeniyle ziyaret ettiği için İl Başkanı Varol Demirköse tarafından görevden alınmıştı. Demirköse, görevden almayla ilgili yaptığı açıklamada; “Şu an terörle omuz omuza hareket eden, HDP ile birlikte hareket eden CHP'li bir mensubu ziyaret edemez” ifadelerine yer vermişti.

Demirköse 2 gün önce AKP'li Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın ildeki siyasi partilerin başkanlarına verdiği iftara katıldı. Yemek masasında diğer parti yöneticilerinin yanı sıra hem CHP İl Başkanı Murat Pulat hem de Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun bulunuyordu.

"OYUNUN KURALINA UYMUYORSUN"

Başkan Alan'ın iftardan paylaştığı fotoğraflar üzerine MHP'nin önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy'dan sert tepki geldi.

Kıransoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Varol Demirköse’ye yönelik “Madem siyaseti sert yapmak istiyosun, neden oyunun kuralına uymuyorsun... Teröristle aynı masaya oturuyorsan sende teröristsin...” ifadelerini kullandı.