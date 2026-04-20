MHP'li avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı: Daltonlar, Gündoğmuşlar ve 'Siirtli Naci' ayrıntısı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde, 6 Ekim 2025 tarihinde Boğaz Köprüsü istikametinde trafikte seyir halindeyken suikastla öldürülen MHP'li avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı.

"İKİ ÇETE ORTAK PLANLADI"

İddianamede, suikastın, liderliğini Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" ile liderliğini yurt dışına firar eden Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı "Gündoğmuşlar" suç örgütleri tarafından ortaklaşa planlandığı belirtildi.

İddianamede, bu suikast aracılığıyla "Casperlar" suç örgütü lideri Hamuş Atız (İsmail Atız) ve "Çirkinler" suç örgütü lideri Zuhat Altunç’a da gözdağı verilerek göndermeler yapıldığı kaydedildi.

"SİİRTLİ NACİ" AYRINTISI

Savcılık tarafından detaylı bir şekilde hazırlanan örgüt şemasında piramidin en tepesinde, azmettirici olarak kamuoyunda "Siirtli Naci" olarak bilinen Naci Yılmaz yer aldı.

NELER YAŞANDI?

MHP ile yakın bağları olan ve çok sayıda önemli davada rol alan avukat Serdar Öktem, İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Saldırı, saat 16.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre Zincirlikuyu’dan Beşiktaş yönüne giden Öktem’in bulunduğu otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırının hedefi oldu. İddialara göre saldırganlar iki farklı araçla geldi ve maske taktı. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Kalaşnikof marka silah kullanıldı. Öktem’in vücuduna çok sayıda kurşun isabet etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Ambulansla Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öktem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.