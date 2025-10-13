MHP'li başkanın kardeşinin 'sahte sağlık raporu' aldığı iddiası... CHP'li Öztürkmen: 'Devletin çivisini çıkardılar, temelini sarstılar'

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yaptığı açıklamada, MHP İslahiye İlçe Başkanı Muammer Çıngı'nın kardeşi Fevzullah Çıngı'nın, bir tarım işçisini darbettiği, ardından kendisi darbedilmiş gibi "sahte sağlık raporu" alarak, tarım işçisinin 71 gün cezaevinde kalmasına neden olduğunu iddia etti.

Öztürkmen'in açıklaması şöyle:

"Siyaset-yargı ve bürokrasi üçgeninde 'sahte rapor' skandalı MHP'li başkanın kardeşini sahte raporla böyle kurtardılar. Devletteki çürümenin boyutlarını gözler önüne seren bu skandalın merkezinde, devletin resmi kurumları ile MHP İslahiye İlçe Başkanı Muammer Çıngı ve kardeşi Fevzullah Çıngı bulunuyor. Yargıya taşınan iddialara göre husumetlisini darp ettiği öne sürülen Fevzullah Çıngı'nın, sanki kendisi darp edilmiş gibi sahte sağlık raporlarıyla cezaevinden kurtarıldığı, yargıyı alet ettiği, darp ettiği ve asıl mağdur olan kişinin ise 71 gün haksız bir şekilde cezaevinde tutulduğu ortaya çıktı. Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşandı. MHP İslahiye İlçe Başkanı Muammer Çıngı ile husumeti olan aile arasındaki davada tanıklık yapan tarım işçisi Refik Deli Ali’nin takip edilerek yolu kesildi. Burada arbede yaşandı.

Savcılığa ulaşan suç duyurusu dosyasına göre, yol kesen kişi MHP'li başkanın kardeşi Fevzullah Çıngı’ydı. Kavga sonrası yaşananlar ibret verici skandallara sahne oldu. Çünkü yolu kesilen ve asıl mağdur olan Refik Deli Ali tutuklanırken, Fevzullah Çıngı elini kolunu sallayarak gezmeye devam etti. Çünkü iki resmi kurumdan aldığı sağlık raporları kendi lehineydi. Hem İslahiye Devlet Hastanesi hem de İslahiye Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Fevzullah Çıngı ile ilgili 'Kafatasında yaşamını tehlikeye sokacak şekilde 3. derece kemik kırığı oluştuğu' yönünde sağlık raporu verdi. Yani raporlara göre asıl saldırıya uğrayan ve ölümcül biçimde darp edilen kişi Fevzullah Çıngı idi. Böylece tutuklanmaktan kurtuldu. Fevzullah Çıngı tarafından yolu kesilen ve darp edilen Refik Deli Ali ise cezaevine atıldı.

"MAĞDURLARIN ŞİKÂYETLERİNE GÖRE SAHTE SAĞLIK RAPORLARI SİYASİ MÜDAHALE SONUCU HAZIRLANDI"

Bunun üzerine Ali’nin avukatı sağlık raporlarının sahte olduğunu belirterek tekrar inceleme talebinde bulundu. Uzun süre bunu ciddiye almayan Cumhuriyet Savcılığı, bunun üzerine Fevzullah Çıngı'nın tomografi görüntüleri Gaziantep Şehir Hastanesi tarafından tekrar incelendi. Yapılan incelemede, Fevzullah Çıngı’nın kafatasında hayati tehlikeye neden olabilecek herhangi bir kırık veya cebir izi olmadığı tespit edildi ve 18 Eylül 2025 tarihli yeni bir rapor hazırlandı. Bunun üzerine Refik Deli Ali, 71 gün sonra tahliye edildi. Peki, nasıl oluyor da hem İslahiye Devlet Hastanesi'nin raporunda hem de İslahiye Adli Tıp Kurumu'nun raporunda Fevzullah Çıngı hakkında böyle bir tespit yer alabildi? Diğer bir soru, Cumhuriyet Başsavcılığı sahte rapor şikâyetlerine uzun zaman neden kayıtsız kaldı? Neden tahliye için 71 gün beklendi? Mağdurların şikâyetlerine göre sahte sağlık raporları siyasi müdahale sonucu hazırlandı. Üstelik söz konusu sağlık raporlarından birini veren İslahiye Devlet Hastanesi'nin Başhekimi de MHP’li başkanla aynı soyadı taşıyor."

"SAHTE SAĞLIK RAPORLARINI DÜZENLEYENLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 71 gün özgürlüğü gasbedilen Refik Deli Ali’nin avukatının, sahte sağlık raporlarını düzenleyenler ile aylarca harekete geçmeyen Savcılık yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, suç duyurusunda, MHP İslahiye İlçe Başkanı Muammer Çıngı'nın da "azmettirici" olmakla suçlandığını aktardı.

OLAYI SORU ÖNERGESİYLE MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Öztürk, kendisinin de bu olayı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdığını belirterek, "Yargı sürecinin takipçisi olacağız. Devletin çivisini çıkardılar, temelini sarstılar. Vatandaş kime güvenecek, hangi resmi rapora itibar edecek? Vatandaşın hakkını hukukunu kim koruyacak? Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, her ağzını açtığında 'Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır' diyor. Buyurun Sayın Bakan, bu iddianızı ispat edin. Sayın Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, siz de yanıt verin: Hastanelerinizden siparişe göre sağlık raporu alınabiliyor mu? Bunun bir tarifesi mi var? Sipariş üzerine sağlık raporları kaç liradan başlıyor? İslahiye ilçemizde yaşananlar, Türkiye’nin fotoğrafıdır. İktidar gözlerini bu skandala kapatamaz" diye konuştu.