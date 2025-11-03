MHP'li Bolvadin Belediyesi'ne inceleme: Belediyeden açıklama geldi

Afyon'un MHP’li Bolvadin Belediyesi, son günlerde ortaya atılan “yolsuzluk” iddialarıyla gündeme gelirken, söz konusu belediyeye inceleme için müfettişler gönderildi.

Bolvadin Belediyesi, yolsuzluk iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada yapılan paylaşımların “manipülatif” olduğunu belirterek, bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Bugün belediyemize yapılan rutin denetim, bazı çevrelerce kasıtlı biçimde "yolsuzluk soruşturması" olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Oysa bu süreç, yalnızca Bolvadin'e değil, tüm belediyelere uygulanan olağan bir denetimdir. Ne yazık ki, üretmek yerine iftirayı siyaset sananlar, bu durumu çarpıtarak kamuoyunu yanıltma çabasına girmiştir. Bu tür manipülasyonlar, Bolvadin halkının ferasetine yapılmış bir hakarettir."