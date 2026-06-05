Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP'li Feti Yıldız'dan 'ara seçim' iddiası: 'Gerçek bir kez daha görülecek'

MHP'li Feti Yıldız'dan 'ara seçim' iddiası: 'Gerçek bir kez daha görülecek'

5.06.2026 10:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MHP'li Feti Yıldız'dan 'ara seçim' iddiası: 'Gerçek bir kez daha görülecek'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, pazar günü bazı beldelerde yapılacak ara seçimler öncesinde anket şirketlerini hedef aldı. Bu şirketlerin yanıltıcı ve manipülatif verilerle demokrasiyi etkilemeye çalıştığını belirten Yıldız, "Bu gerçek ara seçimlerinden sonra bir kez daha görülecektir" dedi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 7 Haziran Pazar günü bir dizi beldede yapılacak ara seçimler üzerinden anket şirketlerini eleştirdi.

Yıldız, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'da belde statüsü kapsamında belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin seçileceğini hatırlattı.

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kamuoyu araştırma şirketlerini hedef alan Yıldız, bazı şirketlerin seçmen tercihlerini yönlendirmek amacıyla gerçeği yansıtmayan veriler ortaya koyduğunu öne sürdü. 

"Yönlendirmek, bilgilendirmek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi sunan, manüplasyon yapan masa başında kirli ilişkilerle siyasi partilere oy oranlarının dağıtılması, bazı küresel anlaşma şirketlerinin demokrasilerde operasyon aygıtı haline dönüşmüştür" ifadelerini kullanan Yıldız, bu gerçeğin ara seçim sonucundan bir kez daha ortaya çıkacağını iddia etti.

MHP'li Feti Yıldız'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Belde olup olmadığı kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde belediye başkanı ve belediye meclisinde bulunuyor, Yurdun çeşitli yerlerinde 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçilir. Hayırlı uğurlu olsun. Yönlendirmek, bilgilendirmek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi sunan, manüplasyon yapan masa başında kirli ilişkilerle siyasi partilere oy oranlarının dağıtılması, bazı küresel anlaşma şirketlerinin demokrasilerde operasyon aygıtı haline dönüşmüştür. Bu gerçek ara seçimlerinden sonra bir kez daha görülecektir. Hayırlı Cumalar."

İlgili Konular: #cumhur ittifakı #MHP #Feti Yıldız

İlgili Haberler

Özgür Özel ara seçim öncesi Trabzon'da: 'Erdoğan’ın kazandığı oyun planlarını arkamızda bırakıyoruz'
Özgür Özel ara seçim öncesi Trabzon'da: 'Erdoğan’ın kazandığı oyun planlarını arkamızda bırakıyoruz' Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, pazar günü bir dizi beldede yapılacak araç seçimler için sahaya indi. Özgür Özel, "Cumhuriyetin en önemli özelliği seçme ve seçilme hakkıdır. Bugün bu hak saldırı altındadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı oyun planlarını arkamızda bırakıyoruz" dedi.
6 beldede 'ara seçim' yapılacak: Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
6 beldede 'ara seçim' yapılacak: Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde, 7 Haziran Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak.
Ara seçimi 'teknik arıza' getirdi
Ara seçimi 'teknik arıza' getirdi Türkiye, CHP’nin yaptığı çağrılarla ara seçim gündemini tartışırken; e-Devlet’te yaşanan teknik bir arıza nedeniyle 7 Haziran’da sınırlı sayıda beldede yapılacak seçim öncesi kendi bölgelerinde seçim olmayan pek çok yurttaş da oy kullanacağı sandığı gördü.