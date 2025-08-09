MHP'li Feti Yıldız'dan 'Türkiyeli' çıkışı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.08.2025 12:17:00
Haber Merkezi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Türkiyeli” ifadesinin 1938’de tarihe karıştığını belirten bir çıkışta bulundu.

AKP'nin "yeni anayasa" çalışmaları ve "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında yeniden alevlenen "Türk-Türkiyeli" tartışmasına MHP'den yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Türkiyeli” ifadesinin 1938’de tarihe karıştığını belirten bir çıkışta bulundu.

Yıldız, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konunun tarihsel boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 

"“Türkiyeli” kelimesi ilk kez “tebâ” yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla, 

3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanılmış ve 1938’de “Türk”e dönüşerek tarihe karışmıştır. 

Muhamat Kanunu ile bazı avukatlar tasfiyeye tabi tutmuş, avukatlık kurumu yeniden düzenlenmiştir . 

Tasfiyeler, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Döneminde ülke aleyhine çalışanlara yöneliktir."

 

