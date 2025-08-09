MHP'li Feti Yıldız'dan 'Türkiyeli' çıkışı

AKP'nin "yeni anayasa" çalışmaları ve "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında yeniden alevlenen "Türk-Türkiyeli" tartışmasına MHP'den yanıt geldi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Türkiyeli” ifadesinin 1938’de tarihe karıştığını belirten bir çıkışta bulundu.
Yıldız, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konunun tarihsel boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"“Türkiyeli” kelimesi ilk kez “tebâ” yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla,
3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanılmış ve 1938’de “Türk”e dönüşerek tarihe karışmıştır.
Muhamat Kanunu ile bazı avukatlar tasfiyeye tabi tutmuş, avukatlık kurumu yeniden düzenlenmiştir .
Tasfiyeler, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Döneminde ülke aleyhine çalışanlara yöneliktir."