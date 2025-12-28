MHP'li Semih Yalçın 'muhalefet'ten rahatsız! 'Sol'dan şikayet etti, Cumhuriyet'i hedef aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP ve partisinin DEM Parti'yle birlikte "Terörsüz Türkiye" adı altında yürüttüğü süreç üzerinden muhalefeti, solu ve basın yayın organlarını hedef aldı.

Partisinin Muğla İl Başkanlığının açılışı dolayısıyla bulunduğu Muğla’da yazılı bir açıklama yapan Yalçın, "MHP’nin 56 yılı aşkın siyasi geçmişi boyunca istikrar, güven ve çözüm üreten bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini" öne sürdü. "MHP’nin kavga ve çatışma yerine siyasi diyalog ve uzlaşmayı öncelediğini" iddia eden Yalçın, "süreç"le ilgili şunları söyledi.

"Terörsüz Türkiye adımına, evvelemirde ellerindeki istismar vasıtaları bitenler karşı çıkmışlardır. MHP’nin siyasetteki dominant, etkin ama bir o kadar da yapıcı rolünden rahatsız olanlar muhalif olmuşlardır. Siyaset anlayışlarını karşıtlık, karalama, yalan ve entrika üzerine inşa edenler olumsuz tepki vermişlerdir. Terörsüz Türkiye’yi, fitne ve tefrikayı politik misyon edinenler reddetmişlerdir. Üstelik Sayın Genel Başkanımız ve partimize en ağır eleştirilerle saldırılmış, özellikle sosyal medya üzerinden aleyhimizde hakaret ve küfür dolu kampanyalar başlatılmıştır.Hâlbuki asıl ihanet, Terörsüz Türkiye’nin aleyhinde bulunmaktır. Çünkü, Terörsüz Türkiye adımı, Türk milliyetçilerinin lideri tarafından sosyal barışı temin ve terörü bitirmek için bulunmuş âkil bir çözüm yoludur.

SDG'YE MESAJ: TEKDİRLE HİZAYA GELMEYENİN HAKKI KÖTEKTİR

Sözü daha sonra terör örgütünün Suriye'deki yapılanması SDG'ye getiren Yalçın, "Elbette iç barışı sağlamak yeterli değildir. Sınırlarımızın dışındaki bataklıkların da kurutulması elzemdir. Bu bağlamda, PKK’nın Suriye kolu SDG, henüz yola getirilememiştir. Güney hudutlarımızdaki güvenlik tehdidi devam etmektedir. Elbette önce diplomasi yolundan gidilecektir. Nasihate başvurulacaktır. Lakin nush ile uslanmayan takdir değil, tekdir edilecektir. Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir. Türkiye, yola gelmeyenlerin hakkından gelecek irade ve kudrete maliktir. Türkiye; PKK’nın Suriye kolunu da, DEAŞ ve FETÖ gibi bütün öteki terör unsurlarını da sonsuza kadar bertaraf edecek güçtedir. Türkiye; varlığına yönelik bütün tehditleri ortadan kaldıracak, bütün tehlikeleri yok edecek dirayettedir. Nasihatten, diplomasiden anlamayanların akıbeti elbette yok olmaktır. Burada Türk milleti adına asıl dirayeti göstermesi gereken merci, siyasi iradedir. Siyasi irade zaten gereğini eksiksiz yerine getirmektedir. Siyasi iradeye, bütün meşru siyasi parti ve hukuki oluşumlar destek vermek zorundadır" dedi.

MİLLİYETÇİLERE 'SOL' ÜZERİNDEN TEPKİ

Yalçın, sözlerinin devamında sol siyaseti hedef alarak şunları söyledi:

"Türk milliyetçiliği davasının jargonunda ümitsizliğe, karamsarlığa, korkuya yer yoktur. Milletimiz ve devletimiz her türlü iç ve dış tehdidi bertaraf edecek kudrettedir. Bunun aksini savunmak, bir Türk milliyetçisi için züldür. Yıkıldık, öldük, bittik, ihanete uğradık gibi karamsar, korkak ve maksatlı söylemler; düşmanlarımızın emellerine hizmet etmekten başka işe yaramaz. Türk milliyetçileri, iktidara gelemedikleri için sürekli ülkesini karalayan, halka panik ve yeis aşılamaya çalışan solcu siyasetçilerin dümen suyunda gidemez. Karalama ve karamsarlık; Türk milliyetçilerinin mayasına, cibilliyetine uygun değildir. Solun ve bilhassa CHP’nin ağzıyla siyaset yapmak, Türk milliyetçileri için ayıptır, utanılacak bir iştir. Türk milletinin varoluş refleksini, beka azmini yok saymak; halkı özgüven eksikliği ve aşağılık duygusuna sevk etmek, Türk milliyetçilerinin harcı olamaz. Her Türk milliyetçisi bir iman, azim ve kararlılık abidesidir."

YALÇIN, ÜLKE GERÇEKLERİNDEN RAHATSIZ

Yalçın solu hedef aldığı sözlerini daha sonra aralarında gazetemiz Cumhuriyet'in de olduğu basın ve yayın organlarını hedef tahtasına oturtarak şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi camiadan ayrışan bugünkü tatlı su milliyetçilerinin ve CHP’deki ulusalcıların halka yaymaya çalıştığı karamsarlık, mandacılıktan daha beter bir dalalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağına dair Atatürk’ün vasiyeti, kurucusu olduğu CHP’de çok çabuk unutulmuştur. Bizdeki kötümser söylemlerin, riyakâr fakirlik edebiyatının arkasında Türk solunun iflah olmaz politika anlayışı yatmaktadır. Kendi devletini karalayan, kendi milletine güvensizlik ve aşağılık duygusu aşılayan siyaset telakkisi, solcu partilerin geleneğidir. CHP yanlısı medya da yangına körükle gitmektedir. Halk TV, Sözcü TV gibi kanallara, Cumhuriyet gazetesine ve onların medyadaki benzerlerine bakınız. Hepsi hemen her gün, destekledikleri CHP ve İP gibi partilerin tabanına ümitsizlik, karamsarlık, güvensizlik ve korku aşılamaktadır. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada yükselişinden tek kelimeyle söz edilmemektedir. Barış diplomasisindeki başarılarından bahsedilmemektedir. Savunma sanayiindeki dudak ısırtan başarılarımız ve bağımsızlık hamlelerimiz görmezden gelinmektedir. Jeopolitik ve jeostratejik konumumuzun artıları ve getirileri yok sayılmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu büyük devlet potansiyeli göz ardı edilmektedir. Türkiye’nin bir oyun kurucu bir caydırıcı güç merkezi hâline gelmesi gözlerden uzak tutulmaya çalışılmaktadır.

Kamuoyunun bilerek yanıltılmaya çalışıldığını savunan Yalçın sözlerini "Oysa tam tersine Türkiye yükselen bir değerdir. Türkiye artık hem bölgesinde ve hem de dünyada yeni oyun kurucu, yeni küresel aktör mevkiine yükselmiştir. Üstelik Terörsüz Türkiye tam olarak hedefine ulaştığında, ülkemizin eli daha da güçlenecektir. Yıllardır emperyalizmin ayağımıza vurduğu prangalar çıkarılmış olacaktır" diyerek bitirdi.