'Süreç' yurttaşa tosladı, AKP Erdoğan'ın talimatıyla yeni bir strateji izleyecek

"Terörsüz Türkiye" adı altında bir süredir AKP-MHP ve DEM Parti arasında yürütülen süreçle ilgili kamuoyunda yükselen eleştiri ve tepkiler iktidarı yeni bir strateji izlemeye itti.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla süreçte atılacak hukuki adımların "kafa karıştırıcı olmaması ve manipüle edilmemesi" adına "topyekün seferberlik" başlatacak.

Habere göre AKP’de yapılan değerlendirmelerde, "süreçle ilgili yeterli bilgilendirme yapılmadığı için kamuoyunun dezenformasyon içerikli kirli bilgilerle manipüle edildiği" öne sürüldü.

Bu sebeple, terör örgütü PKK’nin feshinin "devlet kurumları tarafından teyit edilmesinden sonra atılacak hukuki adımların hangi gerekçelerle yapıldığı ve kimleri kapsayacağı dahil olmak üzere her aşamasının millete açıklıkla anlatılması" kararlaştırıldı.

"ASIL RİSK O ADIMLARDAN SONRA"

Gazetenin haberine göre AKP kaynakları, asıl "risk yönetimi"nin öneminin hukuki adımların atılması ile ortaya çıkacağına dikkat çekti. AKP’nin TBMM’ye sunduğu raporun ‘Süreç Yönetimi’ bölümünde bu konuda önemli tespitler aldığı belirtilen haberde, süreçte bundan sonra izlenecek yol haritası kapsamında "toplumsal kutuplaşmanın önlenmesi için şeffaflık" vurgusu yapıldığına dikkat çekildi.