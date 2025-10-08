MHP'li Yalçın'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir...'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, öldürülen avukat ve Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem üzerinden kullandığı ifadelere yanıt verdi.

Yalçın şunları yazdı:

“HADSİZ ÖZGÜR ÖZEL’E CEVAP

CHP’nin başı Özgür Özel; kürsüde pürhiddet ve sinirden titreyerek konuşurken, MHP’ye parmak salladı. Üstelik tehdit dili kullandı.Bununla da yetinmeyip masumiyeti ispatlanmış insanlara yine alçakça suç isnadında bulundu.

İnsan onu dinlerken; ne kadar yetersiz ve çaresiz, bir o kadar da kalibresi düşük ve liyakatsiz bir politikacı olduğunu ibretle görüyor.

Aşırı hiddet ve kontrolsüz asabiyet, bir politikacı için zaaf ve temsilde ehliyetsizlik işaretidir. Özel, “genel başkanlık kalıbı”nınadamı değil. Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6,35’lik saçma gibi tıngırdıyor.

Özgür Özel iyi bilsin ki Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ve partimize yönelik hadsiz, edepsiz ve saygısız hareketleri görmezden gelmeyiz. Kürsüden efelenmelere, sahte yiğitliklere pabuç bırakmayız.

Tehdit dili, parmak sallama vs. bize sökmez. Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız.

Özgür Efendi sürekli topu taca atacağına, CHP’li belediyelerin mali kanallarını kirli para ve rüşvet kanalizasyonuna çeviren hırsızları, parti içindeki hasımlarından önce bizzat ifşa ediptemizlesin.

Özgür Özel’in millî iradeden dem vurması da pek gülünç... Kayyum atanan veya soruşturma altındaki CHP’li belediyelerde millî iradenin yerini “kayme iradesi”nin aldığı çoktan ayyuka çıktı.

Özel’in bize “Hodri meydan!” demesini ciddiye bile almıyor, “Hadi oradan! Hadi oradan!” diyoruz.”

HADSİZ ÖZGÜR ÖZEL’E CEVAP



CHP’nin başı Özgür Özel; kürsüde pürhiddet ve sinirden titreyerek konuşurken, MHP’ye parmak salladı. Üstelik tehdit dili kullandı.Bununla da yetinmeyip masumiyeti ispatlanmış insanlara yine alçakça suç isnadında bulundu.

İnsan onu dinlerken; ne kadar… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) October 8, 2025

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında “Öyle ‘O CHP’li, bu CHPli.’ Hırsıza ‘CHP’li’, yolsuza ‘CHP’li’. Kiminle konuştuğunuzu, nasıl konuştuğunuzu bileceksiniz. Bakın bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara’nın ortasında vurulan MHP’li, vurup da yargılananlar, mahkemede söylüyorlar; MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP’li. Susturanlar MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Konuşmayan bir tek sensin MHP’li. Bir tek sensin. Hak etmediğimi duyarsam hak ettiğini duyarsın. Bu partinin evlatlarına, suçsuz evlatlarına hazımsızlıkla iftira atanların hak ettikleri sözü duymalarlarının vakti çoktan gelmişti. Bundan sonra da duyacaklar. Hodri meydan. Haydi bakalım. Bir daha duyduğum anda ‘Hırsız CHP’li, bilmem ne CHP’li’; anlatacağım kimler, hangi suç örgütleri ile birer birer ilişkili” ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, avukat ve Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem infaz edilmesine ilişkin konuşmamış ve kendisine yöneltilen soruları eliyle savuşturmuştu.